Френско светило, лекувал Ибрахимович, Неймар и Бензема, ще се грижи за контузения Мбапе

Килиан Мбапе, който страда от контузия на задната кръстна връзка на лявото си коляно, се е поверил в ръцете на престижния френски лекар Бертран Сонери-Коте, пише "Марка". Медикът е един от най-признатите травматолози в света в лечението на коленни травми при елитни спортисти.

Сонери-Коте притежава богат опит с подобен тип контузии и е лекувал множество атлети от най-високо ниво, обяснява испанското издание. Сред тях е Златан Ибрахимович, който бе опериран от лекаря след тежката му травма в коляното през 2022 г., а по-скоро и централният защитник Муктар Диакаби, който получи тежка контузия след сблъсък с Орелиан Чуамени по време на мача Валенсия – Реал Мадрид.

Хирургът поддържа връзки с Реал Мадрид от години, особено след като лекува Карим Бензема през 2014 г. Репутацията му в европейския футбол го е превърнала в един от водещите лекари, когато става въпрос за сложни травми на връзки. Всяка година той извършва над 600 реконструкции на предна кръстна връзка (ПКВ) и множествени връзки. Сред пациентите му е бил и бразилската звезда Неймар.

Както е обяснено в сайта на "European Society of Sports Traumatology", ежедневието на Сонери-Коте съсредоточено върху „изключителното лечение на мускулни травми и увреждания на меките тъкани на коляното“. Освен това той работи като консултант-ортопед в "Centre Orthopédique Santy" – медицински център за върхови постижения на ФИФА, намиращ се в Лион.

Един от най-впечатляващите случаи в кариерата на медика е възстановяването на скиор, който претърпява луксация и на двете колена след брутално падане със 120 км/ч по време на състезание. След диагнозата скиорът Валентин Жиро Моанчува обезкуражаваща прогноза: „В най-добрия случай ще можеш да станеш ски инструктор“, спомня си самият спортист пред "Екип".

Въпреки това той решава да се довери на специалиста от Лион, който успява да го върне на пистата за Световната купа. „Това е чудо на спортната медицина“, коментира френският лекар пред спортния вестник.

С тази биография и опита си в сложни травми на връзки, Мбапе се намира в ръцете на един от най-реномираните специалисти в света за лечение на контузията си в коляното.