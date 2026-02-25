Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Тервел Замфиров: Надявам се да съм здрав, да се забавлявам, да стана успешен ветеринарен лекар и добър човек!

Тервел Замфиров: Надявам се да съм здрав, да се забавлявам, да стана успешен ветеринарен лекар и добър човек!

  • 25 фев 2026 | 21:24
  • 426
  • 1

Спортист №4 на България за 2025 година и бронзов медалист от Зимните олимпийски игри в Милано Кортина в алпийския сноуборд Тервел Замфиров говори след церемонията за Спортист на годината 2025, която бе излъчена от Sportal.bg.

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година
Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

“Олимпийските игри са изключително състезание. Изключително изравнено бе състезанието в алпийския сноуборд. Беше зрелище. Това ще наклони везните той да остане олимпийски спорт. Оказа се, алпийският сноуборд е на 10-о място от всички зимни спортове. Вярвам, че 2030 година ще бъдем отново заедно на олимпиадата”, заяви Тервел Замфиров, който стана световен шампион през 2025 година.

Тервел Замфиров е Спортист №4 на България за 2025 година
Тервел Замфиров е Спортист №4 на България за 2025 година

“Спортът на високо ниво се управлява от хора, които не го гледат. Това, че искаха да го махнат от олимпийската програма, е заради резултати от Пекин 2022, когато стартовете бяха на практика през нощта. Вярвам, че нещата ще бъдат отчетели правилно и нещата ще тръгнат в правилната посока”, добави Тервел.

“Надявам се да съм здрав, да се забавлявам, да стана успешен ветеринарен лекар и добър човек! Утре заминавам на Световна купа в Полша. Остана ми само един изпит по микробиология. Надявам се да се фокусирам към следващия сезон и това да стана ветеринарен лекар. Ще се стремя да повторя успеха от Световната купа в Банско. Но на Световна купа участват най-добрите”, категоричен е Тервел Замфиров.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Зимни спортове

Сидни Кросби ще бъде извън леда поне месец

Сидни Кросби ще бъде извън леда поне месец

  • 25 фев 2026 | 21:04
  • 387
  • 0
Алберт Попов е спортист номер 3 на България

Алберт Попов е спортист номер 3 на България

  • 25 фев 2026 | 20:30
  • 415
  • 1
Тервел Замфиров е Спортист №4 на България за 2025 година

Тервел Замфиров е Спортист №4 на България за 2025 година

  • 25 фев 2026 | 20:17
  • 649
  • 1
Атанас Фурнаджиев: Инвестициите в спорта са инвестиции в бъдещето на нашите деца

Атанас Фурнаджиев: Инвестициите в спорта са инвестиции в бъдещето на нашите деца

  • 25 фев 2026 | 19:20
  • 409
  • 0
Специална награда за Малена Замфирова, Радо Янков и БФСки

Специална награда за Малена Замфирова, Радо Янков и БФСки

  • 25 фев 2026 | 19:08
  • 402
  • 0
Йордан Йовчев пред Sportal.bg: Говорих с Алберт - някои неща са необратими

Йордан Йовчев пред Sportal.bg: Говорих с Алберт - някои неща са необратими

  • 25 фев 2026 | 18:48
  • 434
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

  • 25 фев 2026 | 20:47
  • 23557
  • 48
Реал 1:1 Бенфика, Чуамени изравни бързо

Реал 1:1 Бенфика, Чуамени изравни бързо

  • 25 фев 2026 | 22:00
  • 4605
  • 47
Джанлоренцо Бленджини е "Треньор №1" на България за 2025 година

Джанлоренцо Бленджини е "Треньор №1" на България за 2025 година

  • 25 фев 2026 | 16:22
  • 6679
  • 2
Карлос Насар: Мечтата ми е да съм 4-кратен олимпийски шампион, а ми пречат

Карлос Насар: Мечтата ми е да съм 4-кратен олимпийски шампион, а ми пречат

  • 25 фев 2026 | 20:35
  • 3348
  • 3
Бербатов: Не съм готов за министър, колкото и ласкателни неща да се пишат за мен и Шешко, не са истина

Бербатов: Не съм готов за министър, колкото и ласкателни неща да се пишат за мен и Шешко, не са истина

  • 25 фев 2026 | 19:11
  • 11798
  • 46
ПСЖ 0:0 Монако, фрапантен пропуск на гостите

ПСЖ 0:0 Монако, фрапантен пропуск на гостите

  • 25 фев 2026 | 22:00
  • 1219
  • 3