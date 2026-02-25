Тервел Замфиров: Надявам се да съм здрав, да се забавлявам, да стана успешен ветеринарен лекар и добър човек!

Спортист №4 на България за 2025 година и бронзов медалист от Зимните олимпийски игри в Милано Кортина в алпийския сноуборд Тервел Замфиров говори след церемонията за Спортист на годината 2025, която бе излъчена от Sportal.bg.

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

“Олимпийските игри са изключително състезание. Изключително изравнено бе състезанието в алпийския сноуборд. Беше зрелище. Това ще наклони везните той да остане олимпийски спорт. Оказа се, алпийският сноуборд е на 10-о място от всички зимни спортове. Вярвам, че 2030 година ще бъдем отново заедно на олимпиадата”, заяви Тервел Замфиров, който стана световен шампион през 2025 година.

Тервел Замфиров е Спортист №4 на България за 2025 година

“Спортът на високо ниво се управлява от хора, които не го гледат. Това, че искаха да го махнат от олимпийската програма, е заради резултати от Пекин 2022, когато стартовете бяха на практика през нощта. Вярвам, че нещата ще бъдат отчетели правилно и нещата ще тръгнат в правилната посока”, добави Тервел.

“Надявам се да съм здрав, да се забавлявам, да стана успешен ветеринарен лекар и добър човек! Утре заминавам на Световна купа в Полша. Остана ми само един изпит по микробиология. Надявам се да се фокусирам към следващия сезон и това да стана ветеринарен лекар. Ще се стремя да повторя успеха от Световната купа в Банско. Но на Световна купа участват най-добрите”, категоричен е Тервел Замфиров.

Снимки: Sportal.bg