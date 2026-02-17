Популярни
  • 17 фев 2026 | 18:33
  • 1551
  • 1
Лора Христова остава след олимпиадата в Италия

Бронзовата медалистка в биатлона Лора Христова няма да се прибере след олимпийските игри в България. Христова и Мария Здравкова от Антерселва на след последния старт в събота, но остават в Италия. Двете ще тренират в Ливиньо преди последните три старта от програмата на Световната купа по биатлон.

Вече е ясна и графика за завръщане на останалите биатлонисти в Родината. Благой Тодев и Валентина Димитрова се прибират на 19-ти февруари с полет от Виена и кацат в София в 11:50 на Терминал 3. Владимир Илиев, Милена Тодорова, Антон Синапов и Константин Василев пристигат на 22-ри февруари с полет от Франкфурт в 22:45 на Терминал 1.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри

