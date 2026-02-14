Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  Четири наши момичета в спринта на 7.5 км в биатлона, състезанието започна

Четири наши момичета в спринта на 7.5 км в биатлона, състезанието започна

  • 14 фев 2026 | 15:45
  • 2887
  • 0

Започна надпреварата в спринта на 7.5 км в биатлона на Олимпийските игри в Кортина - Милано. Четири българки са сред участниците на състезанието в Антерселва.

Бронзовата медалистка от индивидуалния старт на 15 км Лора Христова е със стартов №25. Първа от нашите състезателки обаче по трасето в Антерселва ще потегли Мария Здравкова, която е със стартов №3. Милена Тодорова ще започне участието си със стартов №55, а последна от българките по трасето ще тръгне Валентина Димитрова, която е с №75. Общо 91 биатлонистки са записани за участие.

Атмосферните условия не са перфектни за биатлонистките заради снеговалежа в Антерсерва. Мария Здравкова допусна една грешка на първата стрелба от положение легнал и още три от положение прав.

Следете състезанието на живо ТУК!

Снимки: Startphoto

