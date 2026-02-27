Арда 0:0 Спартак (Варна)

Арда и Спартак (Варна) играят един срещу друг в двубой от 23-ия кръг на efbet Лига. Резултатът в Кърджали към момента е 0:0.

Двубоят започна равностойно, но първата по-сериозна опасност дойде пред вратата на домакините. Шанде пое отляво и от границата на пеналтерията през двама души успя да подаде на Дамян Йорданов. Халфът беше оставен сам и малко зад наказателното поле стреля, но неточно.

В следващите минути Арда наложи натиск, а в 20-ата се стигна и до първи удар към вратата на варненци. Котев опита късмета си от дистанция, но топката профуча над вратата. 3 минути по-късно контраатака на Спартак доведе до двойно подаване между Дамян Йорданов и Шанде. Шутът на българина фронтално срещу вратата по земя обаче не затрудни Анатолий Господинов и стражът улови.

АРДА 0:0 СПАРТАК (ВН)

Стартови състави:

Арда: 1. Анатолий Господинов, 2. Густаво Каскардо, 8. Атанас Кабов, 11. Андре Шиняшики, 17. Патрик Луан, 20. Серкан Юсеин, 21. Вячеслав Велев, 24. Мартин Паскалев, 39. Антонио Вутов, 80. Лъчезар Котев, 93. Феликс Ебоа Ебоа;

Спартак: 23. Максим Ковальов, 2. Борис Иванов, 3. Матео Петрашило, 10. Жоао Лопеш, 13. Талес, 16. Мартин Георгиев, 17. Цветослав Маринов, 21. Шанде, 22. Дамян Йорданов, 29. Тайлсон, 45. Димо Кръстев.