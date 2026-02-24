Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Стела Янчовичина единствена ще представя България на Паралимпийските игри в Милано-Кортина

Стела Янчовичина единствена ще представя България на Паралимпийските игри в Милано-Кортина

  • 24 фев 2026 | 15:11
  • 1091
  • 0
Стела Янчовичина единствена ще представя България на Паралимпийските игри в Милано-Кортина

"Развълнувана и горда съм, че отивам на Паралимпийските игри, искам да дам всичко от себе си и да представя България достойно", каза за БТА скиорката Стела Янчовичина, която е единственият роден състезател, който ще участва на Зимните паралимпийски игри в Милано-Кортина.

Подготовката е и психическа, и физическа, посочи Янчовичина. В дните преди Игрите, всеки ден тренировките включват три часа на пистата и около два във фитнеса.

"Олимпиадата е цел на всеки спортист, занимаващ се с професионален спорт. Пътят до достигането е труден, има много международни състезания от календара на ФИС и аз съм горда, че успях да достигна до този момент, в който да стъпя на Олимпийските игри. За мен това е мечта", добави Стела Янчовичина.

Тя е родена и израснала в Банско, а за пръв път се качва на ските на петгодишна възраст.

'От малка моята най-голяма подкрепа и упора е моят баща Стефан Янровичин, който ме качи на ските. От спорт те се превърнаха в страст за мен", посочи тя.

Понастоящем тя тренира в ски клуб „Юлен“. Състезателната ѝ кариера започва след като завършва средно образование. В момента неин треньор е Георги Бистрин, а помощник-треньор - баща ѝ Стефан. Подкрепа за екипировка, оборудване и участия в състезания получава от Илиян Рашев, който е неин спонсор, посочи състезателката.

"При всеки старт има напрежение, притеснение, особено когато знаеш, че си на Олимпийски игри, но ще се старая да се концентрирам върху трасето и да дам всичко от себе си", каза за БТА Стела Янчовичина, чието участие на Параолимпиадата ще бъде в гигантския слалом и в слалома.

През януари тя стана световна шампионка и в двете дисциплини на шампионата на планетата за паралимпийци в Ясна, Словакия.

"Пожелавам си да се справя добре, да се концентрирам и да представя България достойно", коментира преди заминаването си за Италия състезателката.

