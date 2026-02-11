Лора Христова: Една чаша вино за медала може

След края на пресконференцията в Антерселва Лора Христова обърна внимание за малко на българските журналисти преди да отиде към помещенията за допинг контрол.

„Още не мога да осъзная, какво се случи. Този медал е плод на огромен труд и е благодарение и на целия тим, благодаря на всички, които ме подкрепяха и се радвам, че зарадвах България. Сега не е време за празник, защото има още състезания, но една чаша вино е позволена“, заяви Христова.

Всички коментатори обявиха Лора за сензацията в биатлона, ала тя не е съгласна, защото до този медал е достигнала с много усилия. Лора е разбрала, че печели в съблекалнята, където го научила от една от немските звезди. Иначе Христова е благодарна на нейна съученичка, която я е запалила по биатлона.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри