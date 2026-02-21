Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
  Лора Христова: На последната стрелба вече усетих умората

Лора Христова: На последната стрелба вече усетих умората

  21 фев 2026 | 16:45
Лора Христова призна след края на масовия старт на 12.5 километра на Олимпийските игри в Милано – Кортина, че е усетила умората в последната си стрелба, което е допринесло за нейните два пропуска в нея.

Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал
Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

Бронзовата медалистка от индивидуалния старт на 15 километра се движеше трета преди финалната визита на рубежа. За съжаление тогава тя допусна две грешки и това я свали извън топ 10, след което Христова финишира 14-та.

10 Лора Христова и Милена Тодорова участваха в масовия старт в Милано - Кортина 2026

„Искам да благодаря на всички, на целия екип, на федерацията, на община Троян, на всичките ми треньори, приятели, семейство и съотборници, които ни подкрепяха през цялата Олимпиада, през целия сезон. Чувствах се много добре днес, но на последната стрелба вече усетих умората.

„Беше много вълнуващо състезание за мен, а предполагам и за всички зрители. За съжаление не успях да се справя добре на последната стрелба, но пък беше чудесна тренировка за следващи масови стартове, така да кажа“, заяви Христова, след което беше попитана дали се чувства като новата звезда на биатлона.

„Чувствам се, както винаги съм се чувствала. Винаги съм била гладна за още (успехи), винаги съм имала мотивация, без значение дали ще взема медал, или не. След всеки следващ старт аз гледам напред“, отговори 22-годишната българка.

„Гледах да не мисля за нищо (преди последната стрелба), за да мога да запазя концентрация. Всичко беше възможно. Разбира се, ако бях направила чиста стрелба, но, както казах, за съжаление не се получи. Умората си каза думата. Надявам се следващият път.

„Усещах ските много добре, бяха много бързи. Не мисля, че снегът изигра особена роля при мен. Само ме охлаждаше, което беше положително. Вече се радвам на моите успехи. Дойдох Лора без медал и си тръгвам с олимпийски медал“, каза още родната биатлонистка пред българските журналисти в Антхолц-Антерселва.

