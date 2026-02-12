Популярни
Бащата на Лора Христова: Тя намери себе си в биатлона

  12 фев 2026
Бащата на Лора Христова – Христо Христов, коментира в предаването „Денят започва“ грандиозния резултат на Лора – бронзов медал от Олимпийските игри в Милано/Кортина. Спортистката завоюва отличието е индивидуалния старт на 15 км.

„Вчера гледахме в община Троян. Кметицата, г-жа Донка Михайлова, ни беше поканила. В Троян като има биатлон е празник. Там посрещнахме добрата новина, гледахме с интерес. Емоция като на всеки старт, още повече като за Олимпиада. За първи път ми се случва в живота от 3 часа следобед до към 11 вечерта не е спрял телефонът да ми звъни. Имам сигурно стотина неприети обаждания, не можах да смогна да ги върна“, сподели Христов пред БНТ.

„Аз, като баща, се боря за стрелби. Да се направят добри стрелби. Биатлонът е кой каквото покаже. След като видях четвърта стрелба (0) много се зарадвах. С Лора се чухме вечерта към 11:30 и сега преди 10-15 минути. Лора ми каза, че се чувства много яко. Аз и казах „браво“ и така. Тя, по всяка вероятност, тайно е очаквала (да спечели медал), като всеки спортист. Аз лично не очаквах за тази Олимпиада, очаквах, може би, за следващата. Тя още в началото на сезона показа, че стреля добре. Не знаех, че точно на тази Олимпиада ще се стигне до медал“, добави щастливият родител.

„Лора намери себе си в биатлона от трети клас. Няма закъснение за тренировка, отсъствие от тренировка. Болна, здрава – ходи и тренира. Започна да тренира в Троян, след това към националния отбор. В Троян има няколко места за трениране. Зимата е на Беклемето, лятото над града има стрелбище. Беше в трети клас, когато записа ориентиране, след това биатлон и се промени рязко. Нямаме семейна традиция с биатлон. Аз съм карал алпийски ски в ранна възраст. Лора също порасна на ски, може от там да е имало нещо. Подкрепяли сме Лора във всичко. Каквото и когато е имало нужда, семейството е било зад нея“, завърши Христов.

