Бащата на Лора Христова: Тя намери себе си в биатлона

Бащата на Лора Христова – Христо Христов, коментира в предаването „Денят започва“ грандиозния резултат на Лора – бронзов медал от Олимпийските игри в Милано/Кортина. Спортистката завоюва отличието е индивидуалния старт на 15 км.

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

„Вчера гледахме в община Троян. Кметицата, г-жа Донка Михайлова, ни беше поканила. В Троян като има биатлон е празник. Там посрещнахме добрата новина, гледахме с интерес. Емоция като на всеки старт, още повече като за Олимпиада. За първи път ми се случва в живота от 3 часа следобед до към 11 вечерта не е спрял телефонът да ми звъни. Имам сигурно стотина неприети обаждания, не можах да смогна да ги върна“, сподели Христов пред БНТ.

Катя Дафовска: Лора тепърва започва

„Аз, като баща, се боря за стрелби. Да се направят добри стрелби. Биатлонът е кой каквото покаже. След като видях четвърта стрелба (0) много се зарадвах. С Лора се чухме вечерта към 11:30 и сега преди 10-15 минути. Лора ми каза, че се чувства много яко. Аз и казах „браво“ и така. Тя, по всяка вероятност, тайно е очаквала (да спечели медал), като всеки спортист. Аз лично не очаквах за тази Олимпиада, очаквах, може би, за следващата. Тя още в началото на сезона показа, че стреля добре. Не знаех, че точно на тази Олимпиада ще се стигне до медал“, добави щастливият родител.

Световният биатлон: Лора Христова е сензация

„Лора намери себе си в биатлона от трети клас. Няма закъснение за тренировка, отсъствие от тренировка. Болна, здрава – ходи и тренира. Започна да тренира в Троян, след това към националния отбор. В Троян има няколко места за трениране. Зимата е на Беклемето, лятото над града има стрелбище. Беше в трети клас, когато записа ориентиране, след това биатлон и се промени рязко. Нямаме семейна традиция с биатлон. Аз съм карал алпийски ски в ранна възраст. Лора също порасна на ски, може от там да е имало нещо. Подкрепяли сме Лора във всичко. Каквото и когато е имало нужда, семейството е било зад нея“, завърши Христов.

Лора Христова: Една чаша вино за медала може