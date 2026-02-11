Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  Световният биатлон: Лора Христова е сензация

Световният биатлон: Лора Христова е сензация

  • 11 фев 2026 | 18:18
  • 83
  • 0

Международният съюз по биатлон отбеляза спечелването на бронзовото отличие в индивидуалния старт на 15 километра на Олимпийските игри от Лора Христова с две публикации в социалната платформа Фейсбук и го определи като изненада.

"Лора Христова от България сензационно спечели бронз в индивидуалната дисциплина на Зимните олимпийски игри. Тя положи основите за медала си с безупречна стрелба - 20/20! Предишният най-добър резултат в кариерата й беше 13-то място на Световното първенство през 2025 година. Честито, Лора", написаха от Biathlonworld.

"Проява на самообладание под напрежение. Лора Христова направи състезанието на живота си – на Олимпийските игри! Тя уцели всичките 20 мишени и спечели бронз в индивидуалния старт", добавиха от Международния съюз по биатлон в друга публикация.

