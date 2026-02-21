Трима българи в Милано - Кортина 2026 днес, мечтаем за медали

Трима българи ще вземат участие в предпоследния ден на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина 2026.

Ден 15 на Игрите в Милано - Кортина 2026: 12 комплекта медали за печелене

В 15:15 часа ще стискаме палци на Лора Христова и Милена Тодорова в масовия старт 12.5 км при жените в биатлона.

Биатлонистките с последна тренировка на олимпиадата

За първи път в историята цели две българки заслужиха място в коронната дисциплина масов старт, където участват само 30-те най-добри. Предишният случай, когато имаме представителка в масовия старт, е в Торино 2006 - тогава Екатерина Дафовска завършва на престижната осма позиция.

Както е известно, Лора Христова спечели бронзов медал в индивидуалната дисциплина, а се представи силно и в другите състезания - тя има само 1 пропуск от 60 изстрела досега на Игрите в Милано - Кортина 2026.

Милена Тодорова пък впечатлява със скоростното си ски бягане, като завърши четвърта в спринта и 14-та в преследването, с което си изработи участие в масовия старт.

Самото участие на Матиканов и Пешков в Милано - Кортина е успех

Преди това в 12:00 часа Даниел Пешков ще се впусне в класиката 50 км масов старт при мъжете в ски бягането. В дебюта си на олимпийски игри Даниел записа 22-ро място в отборния мъжки спринт в свободен стил.

Снимки: Startphoto