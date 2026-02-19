Боран Хаджиев: Лора Христова наистина ме изненада

Кметът на Чепеларе и бивш наставник на националите по биатлон Боран Хаджиев е специален гост на БОК в последните дни от олимпийските игри Милано – Кортина. Естествено Хаджиев е близо да биатлонистите, а след женската щафета той говори за акредитирани български репортери в Италия. С името на Хаджиев се свързани най-големите успеха на зимни Игри на страната, като той е личен наставник на единствената българска олимпийска шампионка Екатерина Дафовска от Нагано 1998, както и на бронзовата медалистка от Солт Лейк Сити Ирина Никулчина.

"Гордеем се с това, което направиха момичетата и момчетата на тази Олимпиада. Чувстваме се горди с тези си класирания те показаха, че са свършили много работа. Целият треньорски екип, състезателите. Не може да не благодарим и на (президента на БФБиатлон) г-н Фурнаджиев, който успя да подсигури подготовката, защото колкото и да се трудят като не са осигурени финансово нещата трудно се случват. Когато нещата по цялата верига са вързани, тогава идва и резултата. Треньорска работа, момичетата са се трудили последните две години целенасочно и резултатът е такъв, какъвто го виждате, което за нас е изключителен успех“, коментира Хаджиев. Той призна, че преди Игрите в Милано-Кортина толкова добри класирания в женския биатлон никой не е очаквал.

"Приятно съм изненадан от Лора Христова. Трябва да си го призная. Да поздравя колегата от Троян (Цанко) Цочев (б.а. първи треньор на Христова). Имат един страхотен екип там, имат добра материална база и работят в правилната посока. Смятам, че и Троян като център заслужаваше да има медал от Олимпийски игри", добави той. Хаджиев е убеден, че 22-годишната Христова може да бъде определяна като една от звездите в биатлона на зимните Игри в Милано-Кортина. "Държавата трябва да се замисли повече. Дължим го на спортистите. Голяма част от клубовете тренират по пътищата на България, тренират по нелицензирани стрелбища. На всеки един от треньорите могат да му вземат разрешителното на оръжието, защото стреляйки на някоя поляна или на някоя ливада, или на някое стрелбище без акт 16, всеки случаен гражданин може да позвъни на 112 и да му приберат оръжието и да му прекратят треньорската кариера. Може и да станат такива неща. В действителност в България имаме само две места, където може да се тренира нормално биатлон", допълни той.

Според Хаджиев състезателите от мъжката селекция не са успели да разкрият напълно потенциала си, но той определи като престижно класирането на щафетата на 12-ото място. В неделя е масовия старт при дамите, където Лора Христова и Милена Тодорова ще излязат на трасето в Антерселва в опит да донесат ново отличие. 22-годишната Христова вече спечели бронз в индивидуалната надпревара, а 28-годишната Тодорова остана на крачка от подиума с четвърто място в спринта.

Днес е ден без българско участие, а в района на Кортина и Антерселва се задава снежна буря. Българските журналисти пък продължават да се придвижват със съдействието на Мото – Пфое.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри