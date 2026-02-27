Ботев (Пловдив) ще се опита да матира Монтана на "Огоста"

Монтана и Ботев (Пловдив) ще се изправят един срещу друг в мач от efbet Лига. Двубоят от 23-ия кръг ще започне в 15:15 часа на стадион "Огоста" в Монтана. Главен съдия на срещата ще бъде Драгомир Драганов.

Монтана се намира в тежка ситуация, заемайки 16-то място в класирането с едва 15 точки от 22 изиграни мача. Домакините имат сериозни проблеми в нападение, отбелязвайки само 14 гола, докато защитата им е допуснала 36. От своя страна, Ботев (Пловдив) се намира на 11-та позиция с 25 точки от същия брой срещи, като "канарчетата" имат значително по-добра голова разлика – 27 отбелязани и 33 допуснати гола. Разликата от 10 точки между двата тима прави този мач особено важен за домакините, които се нуждаят от победа, за да запазят сериозни шансове за оставане в елита.

"Сините" от Монтана преминават през изключително труден период, записвайки четири загуби и едно равенство в последните си пет мача.

За разлика от тях, Ботев (Пловдив) показва малко по-добра форма с две равенства, две загуби и една победа, която обаче дойде по впечатляващ начин срещу шампиона Лудогорец.

МОНТАНА - БОТЕВ (ПЛОВДИВ)