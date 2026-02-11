Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Иван Пешев за Лора Христова: Сигурен съм, че това е само началото

Иван Пешев за Лора Христова: Сигурен съм, че това е само началото

  • 11 фев 2026 | 18:45
  • 211
  • 0

Министърът на младежта и спорта в оставка Иван Пешев коментира бронзовия медал на биатлонистката ни Лора Христова от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина от днес.

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026
Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

„Изключителен успех за България. Невероятната Лора Христова завоюва бронзов медал за България в биатлона на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026! Днес България отново празнува олимпийски успех, а аз съм сигурен, че това е само началото и че страната ни ще има още много поводи за гордост и бъдещи успехи.

С безгрешна стрелба и впечатляваща изява на трасето Лора показа силен характер и заслужено се качи на почетната стълбичка. На 22 години и само с второ участие на най-големия спортен форум тя ни донесе не само медал, но и огромна гордост.

Това е трети олимпийски медал за страната ни в биатлона след златния триумф на Екатерина Дафовска в Нагано през 1998 година и бронзовото отличие на Ирина Никулчина в Солт Лейк Сити през 2002 година, които поставиха България на световната карта на биатлона.

Честито на Лора и целия ни олимпийски отбор.  Поздравления за Българската федерация по биатлон!“, заяви министър Пешев за успеха на биатлонистката Лора Христова.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Подмениха счупения златен медал на Брийзи Джонсън

Подмениха счупения златен медал на Брийзи Джонсън

  • 11 фев 2026 | 15:42
  • 866
  • 0
Катя Дафовска ще награди призьорките в биатлона днес

Катя Дафовска ще награди призьорките в биатлона днес

  • 11 фев 2026 | 14:59
  • 3804
  • 0
Петър Попангелов идва за слалома в Бормио

Петър Попангелов идва за слалома в Бормио

  • 11 фев 2026 | 14:18
  • 1658
  • 2
Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

  • 11 фев 2026 | 16:57
  • 13668
  • 3
Историческо злато за Франьо фон Алмен в супергигантския слалом в Милано – Кортина

Историческо злато за Франьо фон Алмен в супергигантския слалом в Милано – Кортина

  • 11 фев 2026 | 14:06
  • 3720
  • 1
Километрични опашки, Фурнаджиев гледа биатлонистките

Километрични опашки, Фурнаджиев гледа биатлонистките

  • 11 фев 2026 | 13:56
  • 1780
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 1:0 Левски, ефектна петичка на Майкон предотврати втори гол в "синята" врата

Лудогорец 1:0 Левски, ефектна петичка на Майкон предотврати втори гол в "синята" врата

  • 11 фев 2026 | 19:15
  • 72482
  • 265
Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

  • 11 фев 2026 | 16:23
  • 70799
  • 76
Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

  • 11 фев 2026 | 16:56
  • 35219
  • 19
Христо Илиев подобри 48-годишния национален рекорд на България на 60 м и се класира за Световното

Христо Илиев подобри 48-годишния национален рекорд на България на 60 м и се класира за Световното

  • 11 фев 2026 | 17:56
  • 4386
  • 1
Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

  • 11 фев 2026 | 16:57
  • 13668
  • 3
Лора Христова: Една чаша вино за медала може

Лора Христова: Една чаша вино за медала може

  • 11 фев 2026 | 18:49
  • 694
  • 0