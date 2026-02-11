Иван Пешев за Лора Христова: Сигурен съм, че това е само началото

Министърът на младежта и спорта в оставка Иван Пешев коментира бронзовия медал на биатлонистката ни Лора Христова от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина от днес.

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

„Изключителен успех за България. Невероятната Лора Христова завоюва бронзов медал за България в биатлона на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026! Днес България отново празнува олимпийски успех, а аз съм сигурен, че това е само началото и че страната ни ще има още много поводи за гордост и бъдещи успехи.

С безгрешна стрелба и впечатляваща изява на трасето Лора показа силен характер и заслужено се качи на почетната стълбичка. На 22 години и само с второ участие на най-големия спортен форум тя ни донесе не само медал, но и огромна гордост.

Това е трети олимпийски медал за страната ни в биатлона след златния триумф на Екатерина Дафовска в Нагано през 1998 година и бронзовото отличие на Ирина Никулчина в Солт Лейк Сити през 2002 година, които поставиха България на световната карта на биатлона.

Честито на Лора и целия ни олимпийски отбор. Поздравления за Българската федерация по биатлон!“, заяви министър Пешев за успеха на биатлонистката Лора Христова.