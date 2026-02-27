Популярни
  Славия
  2. Славия
  Славия и ЦСКА 1948 ще се борят със зъби и нокти да прекъснат лошите си серии

Славия и ЦСКА 1948 ще се борят със зъби и нокти да прекъснат лошите си серии

  • 27 фев 2026 | 07:09
  • 2482
  • 1

Славия и ЦСКА 1948 се изправят един срещу друг в двубой от 23-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион “Александър Шаламанов” стартира в 17:45 часа, а главен съдия ще бъде Любослав Любомиров.

Двата тима не започнаха по най-добрия начин втория полусезон в родния елит. “Червените” излизат като фаворити с оглед класирането, но определено не се намират в добра форма. Към момента тимът от Бистрица е четвърти с 40 пункта, като записа две последователни загуби в последните два кръга. Първо ЦСКА 1948 загуби от ЦСКА с 0:2, а миналата седмица отстъпи и на Левски с 1:3. По този начин отборът се смъкна надолу в класирането и изостава вече на 13 точки от върха.

Разочарованието за ЦСКА 1948 дойде и в последния ден на трансферния прозорец. Тогава се очакваше “червените” да привлекат една от големите звезди на първенството - Алберто Салидо, но в последните часове на деня испанецът изненадващо подсили Лудогорец. Така отборът от Бистрица остана без желания нападател и се принудиха да си върнат Калоян Стрински от Монтана.

ЦСКА 1948 не успя със Салидо, но ето кого си върна в състава
ЦСКА 1948 не успя със Салидо, но ето кого си върна в състава

Славия от своя страна също не може да се похвали с добро настроение. “Белите” нямат победа вече четири мача в първенството, а откакто то е подновено, те регистрират само загуби. Столичани загубиха последователно от Локомотив (Пловдив), Арда и ЦСКА. Към момента те са седми с 28 точки, но мястото им в топ 8 изобщо не е сигурно, тъй като разликата в пунктовете е малка.

Иначе Славия успя да се подсили с футболисти в последните дни на трансферния прозорец. Към “белите” се присъединиха Давид Малембана и Владимир Медвед, който изигра 6 мача през миналата есен.

Ратко Достанич определи групата на Славия за двубоя с ЦСКА 1948
Ратко Достанич определи групата на Славия за двубоя с ЦСКА 1948

Любопитно е, че Славия и ЦСКА 1948 се изправиха един срещу друг за последно в турнира за Купата на България. В двубой от 1/8-финалите “червените” се наложиха с 3:2 след продължения. Иначе по-рано през сезона в мач от първенството отново ЦСКА 1948 излезе победител с 3:1.

