Отборите в Шампионската лига очакват жребия си за осминафиналите

Отборите в Шампионската лига очакват да научат съперниците си за осминафиналите на турнира. Жребият ще се проведе днес, като церемонията ще започне в 13:00 часа българско време.

Мачовете от тази фаза на турнира ще се изиграят на 10-11 и 17-18 март. Финалът на надпреварата е насрочен за 30 май 2026 г. и ще се състои на „Пушкаш Арена“ в Будапеща.

Do you see your team? 👀



The last 16 is locked in 🔒#UCL pic.twitter.com/dTQAgc6x4N — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 25, 2026

След края на плейофния кръг в Шампионската лига станаха ясни всички осминафиналисти в най-престижния европейски клубен турнир и вече са ясни и потенциалните двойки за следващата фаза на състезанието.

Директно за осминафиналите се класираха Арсенал, Байерн (Мюнхен), Ливърпул, Тотнъм, Барселона, Челси, Спортинг (Лисабон) и Манчестър Сити, които ще имат предимството да домакинстват в реваншите на тази фаза.

Към тях след плейофите се присъединиха Реал Мадрид, Пари Сен Жермен, Нюкасъл, Атлетико Мадрид, Аталанта, Байер (Леверкузен), Галатасарай и Бодьо/Глимт. Те ще бъдат домакини в първия мач от осминафиналите.

Освен всичко друго ще бъде определен и пътя на отборите към четвъртфиналите, полуфиналите и финала.

Възможните двойки на осминафиналите:



ПСЖ — Барселона / Челси

Галатасарай — Ливърпул / Тотнъм

Реал Мадрид — Спортинг (Лисабон) / Манчестър Сити

Аталанта — Арсенал / Байерн

Нюкасъл — Челси / Барселона

Атлетико М — Тотнъм / Ливърпул

Бодьо/Глимт — Манчестър Сити / Спортинг

Байер (Леверкузен) — Байерн / Арсенал

Следвай ни:

Снимки: Imago