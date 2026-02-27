Отборите в Шампионската лига очакват жребия си за осминафиналите

Отборите в Шампионската лига очакват да научат съперниците си за осминафиналите на турнира. Жребият ще се проведе днес, като церемонията ще започне в 13:00 часа българско време.
Мачовете от тази фаза на турнира ще се изиграят на 10-11 и 17-18 март. Финалът на надпреварата е насрочен за 30 май 2026 г. и ще се състои на „Пушкаш Арена“ в Будапеща.
След края на плейофния кръг в Шампионската лига станаха ясни всички осминафиналисти в най-престижния европейски клубен турнир и вече са ясни и потенциалните двойки за следващата фаза на състезанието.
Директно за осминафиналите се класираха Арсенал, Байерн (Мюнхен), Ливърпул, Тотнъм, Барселона, Челси, Спортинг (Лисабон) и Манчестър Сити, които ще имат предимството да домакинстват в реваншите на тази фаза.
Към тях след плейофите се присъединиха Реал Мадрид, Пари Сен Жермен, Нюкасъл, Атлетико Мадрид, Аталанта, Байер (Леверкузен), Галатасарай и Бодьо/Глимт. Те ще бъдат домакини в първия мач от осминафиналите.
Освен всичко друго ще бъде определен и пътя на отборите към четвъртфиналите, полуфиналите и финала.
Възможните двойки на осминафиналите:
ПСЖ — Барселона / Челси
Галатасарай — Ливърпул / Тотнъм
Реал Мадрид — Спортинг (Лисабон) / Манчестър Сити
Аталанта — Арсенал / Байерн
Нюкасъл — Челси / Барселона
Атлетико М — Тотнъм / Ливърпул
Бодьо/Глимт — Манчестър Сити / Спортинг
Байер (Леверкузен) — Байерн / Арсенал
Снимки: Imago