България излиза за втора победа в битката за ЕвроБаскет 2029

Националният отбор на България за мъже гостува тази вечер от 21:00 часа българско време на Норвегия във втората си среща от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029. Мачът в Хьонефос е от Група B, в която е още тимът на Армения.

В първата си среща момчетата на селекционера Любомир Минчев надиграха в края на ноември в Ботевтрад именно Армения - 98:88. Норвегия пък срази арменците като гост със 74:62, също в края на ноември. България ще гостува на Армения на 2 март в третия си двубой в групата, а на 5 юли сме домакини на Норвегия.

Двете големи звезди на националния ни тим Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър няма да вземат участие в днешния двубой. Сашо се възстановява от контузия в кръста, която получи при загубата на Олимпиакос в дербито с Панатинайкос на финала за Купата на Гърция на 21 февруари. Милър-Макинтайър пък не получи разрешение от клубния си тим Цървена звезда да се присъедини към представителния ни тим за двубоя с норвежците.

Много е вероятно Любо Минчев да заложи на същата стартова петица, на която се довери срещу Армения: Дий Бост, Павлин Иванов, Иван Алипиев, Йордан Минчев, Емил Стоилов.