Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. България излиза за втора победа в битката за ЕвроБаскет 2029

България излиза за втора победа в битката за ЕвроБаскет 2029

  • 27 фев 2026 | 10:40
  • 1581
  • 3
България излиза за втора победа в битката за ЕвроБаскет 2029

Националният отбор на България за мъже гостува тази вечер от 21:00 часа българско време на Норвегия във втората си среща от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029. Мачът в Хьонефос е от Група B, в която е още тимът на Армения.

В първата си среща момчетата на селекционера Любомир Минчев надиграха в края на ноември в Ботевтрад именно Армения - 98:88. Норвегия пък срази арменците като гост със 74:62, също в края на ноември. България ще гостува на Армения на 2 март в третия си двубой в групата, а на 5 юли сме домакини на Норвегия.

Двете големи звезди на националния ни тим Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър няма да вземат участие в днешния двубой. Сашо се възстановява от контузия в кръста, която получи при загубата на Олимпиакос в дербито с Панатинайкос на финала за Купата на Гърция на 21 февруари. Милър-Макинтайър пък не получи разрешение от клубния си тим Цървена звезда да се присъедини към представителния ни тим за двубоя с норвежците.

Много е вероятно Любо Минчев да заложи на същата стартова петица, на която се довери срещу Армения: Дий Бост, Павлин Иванов, Иван Алипиев, Йордан Минчев, Емил Стоилов.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 27 фев 2026 | 08:20
  • 557
  • 0
Продадоха картичка на Стеф Къри за повече от 100 хиляди долара

Продадоха картичка на Стеф Къри за повече от 100 хиляди долара

  • 27 фев 2026 | 07:38
  • 784
  • 0
Миньор се похвали с американец

Миньор се похвали с американец

  • 27 фев 2026 | 05:42
  • 987
  • 0
Борислава Христова и Атинайкос с голяма победа в Европа!

Борислава Христова и Атинайкос с голяма победа в Европа!

  • 27 фев 2026 | 05:27
  • 536
  • 1
Шест мача сложиха край на още един кръг от Евролигата

Шест мача сложиха край на още един кръг от Евролигата

  • 26 фев 2026 | 23:42
  • 2904
  • 0
Бащата на братята Бол напомни за себе си с ново дръзко изказване

Бащата на братята Бол напомни за себе си с ново дръзко изказване

  • 26 фев 2026 | 17:20
  • 854
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Арда и Спартак (Варна)

11-те на Арда и Спартак (Варна)

  • 27 фев 2026 | 11:37
  • 181
  • 0
Отборите в Шампионската лига очакват жребия си за осминафиналите

Отборите в Шампионската лига очакват жребия си за осминафиналите

  • 27 фев 2026 | 10:07
  • 3408
  • 0
Славия и ЦСКА 1948 ще се борят със зъби и нокти да прекъснат лошите си серии

Славия и ЦСКА 1948 ще се борят със зъби и нокти да прекъснат лошите си серии

  • 27 фев 2026 | 07:09
  • 5341
  • 5
Ботев (Пловдив) ще се опита да матира Монтана на "Огоста"

Ботев (Пловдив) ще се опита да матира Монтана на "Огоста"

  • 27 фев 2026 | 07:24
  • 2246
  • 9
Днес се теглят двойките за осминафиналите в Лига Европа

Днес се теглят двойките за осминафиналите в Лига Европа

  • 27 фев 2026 | 03:44
  • 4894
  • 0