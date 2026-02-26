Троян награди Милена Тодорова и Владимир Илиев

Двама от най-изявените биатлонисти на България и троянската школа Милена Тодорова и Владимир Илиев бяха наградени на днешното заседание на Общинския съвет в планинския град. Предложението беше внесено от кмета на Троян Донка Михайлова и бе единодушно подкрепено от общинските съветници, които посрещнаха спортистите със ставане на крака и бурни ръкопляскания.

Поводът е достойното представяне на Милена Тодорова, класирала се четвърта в биатлона при жените на Зимните олимпийски игри в Италия, както и участието на Владимир Илиев, многократен медалист от световни и европейски първенства, за пети път на зимна олимпиада.

„Благодарим ви, Милена и Владо, че ни карате да се чувстваме горди троянци. Благодарим ви за примера, който давате на стотици троянски деца и младежии. Благодарим, че направихте така, че Троян стана известен в целия свят“, каза в обръщението си към спортистите кметът на Троян Донка Михайлова.

„Подкрепата от Троян и от хората у дома означава много за нас, защото сме прекарали дълго време в чужбина с националния отбор, подготвяйки се извън България. Но основата, която имаме, идва именно оттук – от Троян, от треньорите, учителите и хората, с които сме работили“, каза пред журналисти Милена Тодорова.

„Искаме да живеем и да се развиваме тук и занапред, затова тази подкрепа е изключително ценна. По време на Олимпиадата може би не сме я усещали пряко, освен чрез социалните мрежи, но вярвам, че тя винаги е била с нас. Винаги ни е приятно да се връщаме в Троян, да живеем тук и да градим бъдещето си именно тук“, каза Владимир Илиев.

Той изрази надежда, че Троян ще става все по-добро място за живот – за него и Милена Тодорова, за всички граждани и най-вече за децата.

По думите на Милена Тодорова важно е децата никога да не се предават. „Ако са избрали този път – или който и да е друг – трябва да знаят, че няма да е лесно и ще срещнат трудности. Важно е да се научат да бъдат адаптивни и да се борят, защото в живота нищо не се постига лесно“, каза тя.

Ключовата дума е дисциплина, подчерта Владимир Илиев. Тя е в основата на всичко. „Спортът е до време – това трябва да се осъзнае. В началото си изцяло отдаден на него, но идва момент, когато кариерата приключва. След това можеш да се посветиш на всичко друго, за което си мечтал, но към спорта не можеш да се върнеш. Затова трябва да се използва всеки момент и всяка възможност – да спортуват, да се забавляват и чрез спорта да прославят Троян и България“, посочи той.

Тодорова посочи, че не би променила нищо в подготовката си за следващи големи форуми, тъй като смята, че през годините е натрупала много добра физическа база. „През последните две години работим по новата система на Пихлер и всичко вървеше отлично. За съжаление тази година имах здравословни проблеми и може би затова нещата не се получиха оптимално. Въпреки това се радвам, че успях точно на Олимпиадата да се представя по този начин. Като опит това състезание ми донесе изключително много положителни емоции и ме накара да повярвам още повече в себе си“, добави състезателката.

„За мен е по-важно да се концентрирам върху всеки елемент от старта до финала. Когато съм на трасето, мисля за бягането, а за стрелбата започвам да се фокусирам още в метрите преди стрелбището и по време на самата стрелба. Не мисля за крайния резултат. Знам, че когато стрелям добре, резултатът обикновено също е добър. Затова се старая просто да дам всичко от себе си“, посочи тя.

Предвижда се Милена Тодорова да получи премия в размер на седем минимални работни заплати, а Владимир Илиев - на три. Общият им треньор от троянския клуб по биатлон и стрелба „Аякс“ Цветан Цочев също ще бъде награден с три минимални работни заплати. Двамата биатлонисти положиха автографи върху тениска на родния си клуб по биатлон „Аякс“, която след като бъде разписана и от бронзовата медалистка от Игрите Лора Христова, ще бъде изложена в новата спортна зала в града.

На въпрос на БТА Владимир Илиев посочи, че темата с липсите в българския биатлон е много болезнена и донякъде политическа. „За съжаление липсват много неща. Колкото и да се радваме на успехите, ние сме далеч от водещите държави – и то в много сфери. А спортът, за съжаление, е сред последните приоритети в България“, каза той.

%Хората и политиците трябва да разберат, че спортът е основа за здрави деца и за бъдещето на страната. Здравеопазването, спортът и образованието са сред най-важните стълбове. Надявам се нещата да се променят в името на децата и бъдещето, защото днес те са по-различни – по-лесно се отказват. Не го казвам, за да ги обидя, а защото така го виждам. В трудните времена се изграждат силни хора, затова трябва да се учат да се борят, посочи спортистът.

Някои приемат успехите ни като случайност, други като стечение на обстоятелствата, трети – като закономерен резултат. Фактът, че не се повтарят често, сам по себе си говори, че липсват устойчиви условия. Ние прекарваме 90 процента от времето си в чужбина. Подготовката, издръжката, заплатите - повярвайте, те не са високи.

Всичко започва от децата и от любовта към спорта. Финансовата част идва по-късно – както във всяка професия, колкото повече се трудиш и постигаш успехи, толкова по-голямо е възнаграждението. Но средствата далеч не отговарят на усилията, лишенията и труда, които стоят зад тези резултати, подчерта Владимир Илиев.