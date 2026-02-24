Популярни
Новите нидерландски олимпийски шампиони бяха посветени в рицарство и приети в Ордена на Оранйе-Насау

  • 24 фев 2026 | 17:09
  • 739
  • 0
Новите нидерландски олимпийски шампиони бяха посветени в рицарство и приети в Ордена на Оранйе-Насау. Състезателките по бързо пързаляне с кънки Юта Леердам, Фемке Кок, Антоанет Райпма-де Йонг и Марайке Груневалд получиха орден, както и кънкьорите на къса писта Йенс ван 'Т Ваут, Меле ван 'Т Ваут, Теун Бур, Фрисо Емонс и Ицхак де Лат. Това предаде новинарската агенция АНП.

Състезателката в шорттрека Ксандра Велзебур и състезателят по бързо пързаляне с кънки Йорит Бергсма, които също спечелиха златни медали на Зимните олимпийски игри, вече са посветени в рицарство след участието си в предишни олимпийски игри. Сега те получиха статуетки.

Лердам спечели злато на 1000 метра, Кок на 500 метра, Райпма-де Йонг на 1500 метра и Груневалд в масовия старт. Йенс ван 'Т Ваут спечели два индивидуални златни медала и заедно с брат си Меле, Емонс, Бур и Де Лат спечели мъжката щафета в шорттрека. Велзебур спечели злато на 500 и 1000 метра, а Бергсма спечели масовия старт на бързото пързаляне с кънки при мъжете.

