Лора Христова: Това е най-силното ми състезание досега

Развълнуваната Лора Христова сподели първите си впечатления от историческото индивидуално състезание по биатлон, в което взе бронзов медал от Олимпийските игри в Милано - Кортина.

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

"Състезанието мина отлично. Още от сутринта се опитах да не мисля за класиране. Както знаем, веднъж на 4 години има олимпиада и всеки е много притеснен. Съумях да съединя всички елементи - стрелбата и бягането. Единствената ми мисъл беше да изпълнявам правилно нещата и мислех, че се справих добре.

Това е най-силното ми състезание досега. На миналото световно също стрелях без грешка, но сега бягането ми се получи от самото начало. Определено съм доволна от себе си. Всеки точен изстрел действа мотивиращо, но аз се старя да не мисля след всеки изстрел. Концентрирам се върху следващия, независимо дали е точен или е пропуск.

Това ми дава повече увереност и с нетърпение чакам следващи стартове. Ще възстановявам сега и ще правя всичко както обикновено.

Нагласата ми за олимпиадата беше да стрелям чисто, защото знам, че мога да съм перфектна там. Надявах се да съм в добра физическа форма, а така се чувствам още от първия старт. Надявам се всички останали от отбора да постигнат добри резултати.

Имах преди две седмици лека настинка, но само болки в гърлото. Успях да се предпазя. Силно се надявам да направим броя на медалите повече", каза Христова.

Снимки: Startphoto