Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Лора Христова: Спокойна и мотивирана съм за масовия старт

Лора Христова: Спокойна и мотивирана съм за масовия старт

  • 18 фев 2026 | 16:41
  • 2839
  • 1

Лора Христова отново стреля без грешка днес в женската щафета на 4х6 км на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. 22-годишната бронзова медалистка от индивидуалната дисциплина на 15 км, поведе българския отбор и направи чудесно състезание на първи пост.

“Беше много вълнуващо. Състезанието премина по най-добрия начин за мен. Днес бях малко по-притеснена от обичайното, защото е щафета - зад мен е целият отбор и не съм отговорна само за себе си. Но мисля, че успях да се справя със стрелбата и напрежението”, заяви Христова, която предаде трета.

На талантливата ни състезателка й предстои още една олимпийска надпревара - масовия старт в събота.

“По-големите очаквания към мен не ме притесняват по никакъв начин. Мотивирана съм, спокойна съм и се наслаждавам на състезанията”, каза Лора.

А дали е способна да се пребори за още един медал?

“Всичко е възможно”, отговори с усмивка Лора Христова.

След Игрите в Милано-Кортина Лора Христова ще продължи подготовката си в Италия, а в България ще се прибере чак след края на сезона през март.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Вече бяха определени пет шампиона

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Вече бяха определени пет шампиона

  • 18 фев 2026 | 17:12
  • 10065
  • 1
Микаела Шифрин се върна на олимпийския връх в слалома след 12-годишно чакане

Микаела Шифрин се върна на олимпийския връх в слалома след 12-годишно чакане

  • 18 фев 2026 | 15:29
  • 4207
  • 3
Кой спорт е изненадващият олимпийски шампион по залози в букмейкърите

Кой спорт е изненадващият олимпийски шампион по залози в букмейкърите

  • 18 фев 2026 | 15:21
  • 1135
  • 0
Марио Матиканов: За мен беше огромна чест

Марио Матиканов: За мен беше огромна чест

  • 18 фев 2026 | 14:55
  • 512
  • 3
Чакат Димитър Илиев в Антерселва

Чакат Димитър Илиев в Антерселва

  • 18 фев 2026 | 14:31
  • 610
  • 0
Първо олимпийско злато за Китай

Първо олимпийско злато за Китай

  • 18 фев 2026 | 14:24
  • 1436
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

  • 18 фев 2026 | 12:43
  • 64846
  • 204
България с най-добро класиране в женска щафета на Олимпийски игри от 2006 насам

България с най-добро класиране в женска щафета на Олимпийски игри от 2006 насам

  • 18 фев 2026 | 17:02
  • 9013
  • 26
Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

  • 18 фев 2026 | 13:39
  • 30841
  • 19
Хьогмо: Вкарваме доста в Европа, в Разград има повече сняг от полярния кръг

Хьогмо: Вкарваме доста в Европа, в Разград има повече сняг от полярния кръг

  • 18 фев 2026 | 16:29
  • 5008
  • 3
Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

  • 18 фев 2026 | 12:03
  • 34291
  • 41
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Вече бяха определени пет шампиона

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Вече бяха определени пет шампиона

  • 18 фев 2026 | 17:12
  • 10065
  • 1