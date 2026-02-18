Лора Христова: Спокойна и мотивирана съм за масовия старт

Лора Христова отново стреля без грешка днес в женската щафета на 4х6 км на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. 22-годишната бронзова медалистка от индивидуалната дисциплина на 15 км, поведе българския отбор и направи чудесно състезание на първи пост.

“Беше много вълнуващо. Състезанието премина по най-добрия начин за мен. Днес бях малко по-притеснена от обичайното, защото е щафета - зад мен е целият отбор и не съм отговорна само за себе си. Но мисля, че успях да се справя със стрелбата и напрежението”, заяви Христова, която предаде трета.

На талантливата ни състезателка й предстои още една олимпийска надпревара - масовия старт в събота.

“По-големите очаквания към мен не ме притесняват по никакъв начин. Мотивирана съм, спокойна съм и се наслаждавам на състезанията”, каза Лора.

А дали е способна да се пребори за още един медал?

“Всичко е възможно”, отговори с усмивка Лора Христова.

След Игрите в Милано-Кортина Лора Христова ще продължи подготовката си в Италия, а в България ще се прибере чак след края на сезона през март.