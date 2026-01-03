Септември (София): Легендите не си отиват - те остават завинаги в играта

Септември (София) отдаде почит на великия Димитър Пенев, който напусна този свят по-рано днес. С него са свързани най-големите успехи на националния отбор на България - бронзовите медали от Световното първенство в САЩ през 1994 година.

Ето какво написаха от клуба:

"Днес българският футбол загуби една от най-големите си личности, в лицето на Димитър Пенев – треньор, визионер и символ на най-светлите ни футболни моменти.

Човекът, който ни накара да повярваме, че България може да бъде на футболната карта сред най-добрите в света.

Човекът зад лятото на надеждата и гордостта през 1994 година.

За поколения играчи и треньори той остава пример, че футболът е преди всичко смелост, човечност и вяра!

За феновете – спомен, който никога няма да избледнее!

За България - история!

ПФК Септември София изказва своите най - искрени съболезнования на семейството и близките му.

Поклон пред паметта му.

Легендите не си отиват – те остават завинаги в играта".