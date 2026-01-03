Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Септември (София): Легендите не си отиват - те остават завинаги в играта

Септември (София): Легендите не си отиват - те остават завинаги в играта

  • 3 яну 2026 | 15:07
  • 130
  • 0

Септември (София) отдаде почит на великия Димитър Пенев, който напусна този свят по-рано днес. С него са свързани най-големите успехи на националния отбор на България - бронзовите медали от Световното първенство в САЩ през 1994 година.

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев
Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

Ето какво написаха от клуба:

"Днес българският футбол загуби една от най-големите си личности, в лицето на Димитър Пенев – треньор, визионер и символ на най-светлите ни футболни моменти.

Човекът, който ни накара да повярваме, че България може да бъде на футболната карта сред най-добрите в света.

От БФС: Почивай в мир, Старши!
От БФС: Почивай в мир, Старши!

Човекът зад лятото на надеждата и гордостта през 1994 година.

За поколения играчи и треньори той остава пример, че футболът е преди всичко смелост, човечност и вяра!

Балъков за Димитър Пенев: Несравним! Името му остава изписано със златни букви в историята на българския футбол
Балъков за Димитър Пенев: Несравним! Името му остава изписано със златни букви в историята на българския футбол

За феновете – спомен, който никога няма да избледнее!

За България - история!

ПФК Септември София изказва своите най - искрени съболезнования на семейството и близките му.

Поклон пред паметта му.

Легендите не си отиват – те остават завинаги в играта".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев (Пловдив): Тъжен ден за българския футбол!

Ботев (Пловдив): Тъжен ден за българския футбол!

  • 3 яну 2026 | 13:49
  • 1046
  • 0
Локомотив (Пловдив): Българският футбол осиротя!

Локомотив (Пловдив): Българският футбол осиротя!

  • 3 яну 2026 | 13:43
  • 904
  • 0
Спартак (Варна) за Пенев: В нашите сърца той ще остане един герой, донесъл ни най-голямата футболна радост!

Спартак (Варна) за Пенев: В нашите сърца той ще остане един герой, донесъл ни най-голямата футболна радост!

  • 3 яну 2026 | 13:42
  • 1028
  • 0
Иван Велчев за Димитър Пенев: Най-истинският армеец, обичан от всички

Иван Велчев за Димитър Пенев: Най-истинският армеец, обичан от всички

  • 3 яну 2026 | 13:34
  • 1862
  • 2
От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА

От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА

  • 3 яну 2026 | 13:32
  • 5111
  • 9
Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 13:14
  • 23908
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 12:50
  • 62274
  • 203
Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 13:14
  • 23908
  • 8
Григор Димитров срещу квалификант на старта в Бризбън

Григор Димитров срещу квалификант на старта в Бризбън

  • 3 яну 2026 | 08:36
  • 16158
  • 1
От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА

От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА

  • 3 яну 2026 | 13:32
  • 5111
  • 9
Левски: Димитър Пенев остави наследство, което надхвърля клубните граници

Левски: Димитър Пенев остави наследство, което надхвърля клубните граници

  • 3 яну 2026 | 13:53
  • 4315
  • 3
Време е за голямото каталунско дерби межу Барселона и Еспаньол!

Време е за голямото каталунско дерби межу Барселона и Еспаньол!

  • 3 яну 2026 | 07:26
  • 11702
  • 9