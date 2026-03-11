Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  3. Бивш футболист на Левски вариант за Монтана

Бивш футболист на Левски вариант за Монтана

  • 11 март 2026 | 09:33
  • 210
  • 0

Монтана остана без старши треньор ден след загубата с 0:3 от Лудогорец на „Хювефарма Арена“ в Разград. Вчера преди обяд Акис Вавалис хвърли своята оставка, а днес официално се очаква тя да бъде приета и двете страни да разтрогнат договора си по взаимно съгласие.

До избора на нов наставник тренировките на отбора ще води помощникът на 40-годишния гръцки специалист Дилян Иванов-Дидо. Ако такъв не се избере до края на седмицата бившият защитник на монтанци ще дава наставления от пистата на стадион на “Тича“ и в предстоящото гостуване на Черно море Варна в неделя (14:30 часа).

Ръководството на клуба отново е обсъждало Захари Сираков като вариант за овакантения пост. Той бе сред спряганите и преди Вавалис, но не е бил съгласен с условията. Бившият треньор на Лудогорец иска да натрупа стаж, който да му помогне да работи после в Русия.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Резултати и голмайстори от 18-я кръг на Елитната група до 18 години

Резултати и голмайстори от 18-я кръг на Елитната група до 18 години

  • 10 март 2026 | 22:59
  • 2292
  • 0
Резултати и голмайстори след 18-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати и голмайстори след 18-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 10 март 2026 | 21:08
  • 2233
  • 0
Илиян Филипов: Кога ще започнете да глобявате съдиите за очевидни грешки?

Илиян Филипов: Кога ще започнете да глобявате съдиите за очевидни грешки?

  • 10 март 2026 | 21:06
  • 2163
  • 17
Берое пусна билетите за мача с Левски

Берое пусна билетите за мача с Левски

  • 10 март 2026 | 20:47
  • 2209
  • 2
Янтра организира транспорт за феновете си за мача в Севлиево

Янтра организира транспорт за феновете си за мача в Севлиево

  • 10 март 2026 | 20:27
  • 1452
  • 2
Сектор "Г" събира 15 000 евро за хореография в дербито

Сектор "Г" събира 15 000 евро за хореография в дербито

  • 10 март 2026 | 19:34
  • 1761
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Дузпа отвъд добавеното време спаси Барселона срещу Нюкасъл в гладиаторска битка на "Сейнт Джеймсис Парк"

Дузпа отвъд добавеното време спаси Барселона срещу Нюкасъл в гладиаторска битка на "Сейнт Джеймсис Парк"

  • 10 март 2026 | 23:53
  • 49450
  • 199
Безпощаден Байерн отчая Аталанта още в първия мач

Безпощаден Байерн отчая Аталанта още в първия мач

  • 10 март 2026 | 23:54
  • 45627
  • 18
Атлетико наказа безумните грешки на Тотнъм и почти обезсмисли реванша

Атлетико наказа безумните грешки на Тотнъм и почти обезсмисли реванша

  • 10 март 2026 | 23:59
  • 46339
  • 9
Неубедителен Ливърпул претърпя познато разочарование срещу Галатасарай в Истанбул

Неубедителен Ливърпул претърпя познато разочарование срещу Галатасарай в Истанбул

  • 10 март 2026 | 21:39
  • 51889
  • 50
Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

  • 11 март 2026 | 07:27
  • 2352
  • 9
Пари Сен Жермен и Челси обещават голяма битка за място на 1/4-финалите

Пари Сен Жермен и Челси обещават голяма битка за място на 1/4-финалите

  • 11 март 2026 | 07:01
  • 2141
  • 1