Бивш футболист на Левски вариант за Монтана

Монтана остана без старши треньор ден след загубата с 0:3 от Лудогорец на „Хювефарма Арена“ в Разград. Вчера преди обяд Акис Вавалис хвърли своята оставка, а днес официално се очаква тя да бъде приета и двете страни да разтрогнат договора си по взаимно съгласие.

До избора на нов наставник тренировките на отбора ще води помощникът на 40-годишния гръцки специалист Дилян Иванов-Дидо. Ако такъв не се избере до края на седмицата бившият защитник на монтанци ще дава наставления от пистата на стадион на “Тича“ и в предстоящото гостуване на Черно море Варна в неделя (14:30 часа).

Ръководството на клуба отново е обсъждало Захари Сираков като вариант за овакантения пост. Той бе сред спряганите и преди Вавалис, но не е бил съгласен с условията. Бившият треньор на Лудогорец иска да натрупа стаж, който да му помогне да работи после в Русия.