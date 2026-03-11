Пари Сен Жермен и Челси обещават голяма битка за място на 1/4-финалите

Пари Сен Жермен и Челси ще се изправят един срещу друг в мач от Шампионска лига за сезон 2025/2026. Срещата е насрочена за 11 март 2026 г. с начален час 22:00. Двубоят ще се проведе на стадион "Парк де Пренс", а главен съдия ще бъде Алехандро Ернандес.

Предстои да гледаме сблъсък между два от сериозните претенденти за трофея в турнира. Парижани са настоящият шампион и са амбицирани да защитят отличието си. Възпитаниците на Луис Енрике обаче показват някои колебания през кампанията и не на неуязвими. А Челси притежава достатъчно качествен състав, с който може да вгорчи живота на своя съперник. Лондончани също имат сериозни амбиции в турнира, но за да ги защитят, ще трябва да постигнат добър резултат днес в Париж.

Пари Сен Жермен показва непостоянна форма в последните си пет мача с две победи, една равна среща и две загуби. Парижани загубиха последния си мач в Лига 1 срещу Монако (1:3) на 06.03.2026 г. Преди това постигнаха победа като гост срещу Льо Авър (1:0) на 28.02.2026 г. В Шампионската лига записаха равенство с Монако (2:2) на 25.02.2026 г., след като преди това бяха победили същия противник като гост (3:2) на 17.02.2026 г. Между тези два европейски двубоя, ПСЖ разгроми Метц с 3:0 в домакински мач от Лига 1 на 21.02.2026 г.

Челси демонстрира по-добра форма с три победи, едно равенство и една загуба в последните си пет срещи. "Сините" спечелиха последния си мач за ФА Къп срещу Рексъм (4:2) на 07.03.2026 г. Преди това постигнаха впечатляваща победа като гост срещу Астън Вила (4:1) на 04.03.2026 г. в Премиър лийг. Лондончани загубиха от Арсенал (1:2) на 01.03.2026 г., а преди това завършиха наравно с Бърнли (1:1) на 21.02.2026 г. В мач за ФА Къп, Челси разгроми Хъл Сити като гост (4:0) на 13.02.2026 г.

ПСЖ и Челси са стари познайници. Последните два пъти, когато съдбата ги срещна в елиминациите на Шампионската лига, ПСЖ излезе крайният победител. През сезон 2015/16 френският шампион записа две чисти победи с по 2:1, демонстрирайки класа както у дома, така и на „Стамфорд Бридж“. Още по-драматичен беше сблъсъкът през 2015-а, когато с човек по-малко парижани изтръгнаха равенство 2:2 в Лондон в продълженията, елиминирайки „сините“ благодарение на головете на чужд терен след 1:1 в първия мач във Франция.

Въпреки статистиката в Шампионската лига, ПСЖ има да урежда сериозни сметки с лондончани. Само преди няколко месеца – през юли 2025 г. – двата гранда се изправиха един срещу друг на финала на Световното клубно първенство. Тогава Челси не остави никакви шансове на съперника си, разгромявайки ПСЖ с 3:0, за да вдигне световната титла. Този резултат все още тежи в Париж и дава на днешния мач допълнителен заряд за отмъщение.

Противно на първоначалните очаквания за пълен състав, Луис Енрике получи тежки удари в средата на терена. Испанският национал Фабиан Руис е твърдо аут заради травма в коляното, а младият талант Кентен Нджанту също остава в лазарета с разтежение. Най-голямата въпросителна обаче е Жоао Невеш. Португалският мотор на тима се бори с болки в глезена и ще претърпи късен фитнес тест, който ще определи дали ще може да играе. Добрата новина е завръщането на Усман Дембеле.

В Челси също разполагат с оредял състав, като се очаква няколко играчи да отсъстват за мача в сряда. Естевао, Джейми Гитънс и Леви Колуил лекуват различни контузии. Добрата новина е, че капитанът Рийс Джеймс е възстановен и готов за игра, а същото се отнася и за Коул Палмър, който също доскоро бе извън строя.

