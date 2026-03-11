Фен клуб "Етър" дари емблемата на футболния клуб

Емблемата на „Етър“ официално бе дарена от нейните създатели и досегашни притежатели – Сдружение „Фен клуб ЕТЪР“, на великотърновския футболен клуб. Това става с договор за дарение, след който „Етър“ придобива пълните права върху емблемата. Логото бе създадено през 2012 г. по идея на тогавашния старши треньор Цанко Цветанов, а проектът бе изпълнен от графичния дизайнер Мартин Папазов. Одобрен бе от ръководството на клуба и стана факт на 10 юни 2012 г., като бе почти изцяло бе запазен и след 2013 г. от „Етър ВТ”. Единствената промяна в нея бе надписът отгоре Футболен клуб Етър и отдолу Велико Търново. Дарението днес бе официално обявено в присъствието на ръководствата на „Етър“ и на Фен клуб „Етър“.

„Благодаря на сдружението и в частност на Мартин Папазов, създал тази прекрасна емблема. Надяваме се много години напред тя да радва хората и да бъде символ на този клуб!“, заяви президентът на УС на клуба Любомир Филипов. „За мен е чест, че съм създал това лого! Самата идея за емблемата беше на Цанко Цветанов. Това си остава любимата ми изработка от работата ми като графичен дизайнер“, призна Мартин Папазов.

„Извадихме навремето всички стари емблеми на клуба от самото начало, тогава Мартин предложи да не ползваме шампионската на Пеньо Пенев и бе създадена тази. Фен клубът сега единодушно реши на свое заседание да я дари на клуба. Навсякъде „Етър“ е познат с тази емблема и след като от години всички я припознават, редно е клубът да си я ползва“, заяви Венелин Русанов.

„Тази емблема е базирана на нещо, което е създал Иван Кръстанов още през 50-те години, той я е рисувал лично“, осветли историята Цветомир Бояджиев. „Аз лично съм много горд от този факт и винаги съм се питал защо не се е случвало досега. Оттук нататък клубът може да претендира за авторско право срещу всички, които се опитват да продават артикули с тази емблема“, заяви Пламен Геров.