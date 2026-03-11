Популярни
Двама се завръщат за Костинброд

  • 11 март 2026 | 09:11
ОФК Костинброд приема ФК Банско в отложен мач от ХХ кръг на Югозападната Трета лига. Срещата, която трябваше да се състои на 21-ви февруари, е утре, 11-ти март, от 15:00 часа на стадион „Георги Бенковски“ в квартал Маслово.

Добрите новини за „сините“ са свързани със завръщането на двама състезатели. Християн Бориславов е отново на линия, след като лекуваше контузия. На разположение за утрешния мач ще бъде и Мартин Зимбилев, който изтърпя наказанието си за натрупани жълти картони и също попада в групата.

Кристиян Николов обаче продължава да отсъства по същата причина, тъй като неговата санкция беше за 2 срещи заради 9 натрупани официални предупреждения. Костинбродци постигнаха успех с 2:0 над Германея (Сапарева баня) в първото си домакинство за годината. Това беше и тяхната трета поредна победа вкъщи. Така утре те ще се стремят да стигнат до четвърти последователен успешен резултат на свой терен.

