Арсенал се надява да реши всичко на "БайАрена"

Байер (Леверкузен) и Арсенал ще се изправят един срещу друг в мач от Шампионска лига на 11 март 2026 г. Двубоят ще започне в 19:45 часа на стадион "БайАрена" в Леверкузен. Главен съдия на срещата ще бъде Халил Мелер, който ще има отговорната задача да ръководи този важен европейски сблъсък между германския и английския гранд.

Очакванията са за доста интригуващ сблъсък, в който обаче има изявен фаворит и това е Арсенал. "Артилеристите" показаха страхотна форма във фазата на лигата и завършиха на 1-вото място. Те се предстяват блестящо и в Премиър лийг, където също са лидер в класирането. Сега амбициите им са да постигнат резултат, който да им даде спокойствие още след първия мач и да направи лесен реванша. "Аспирините" ще опитат да се противопоставят с каквото могат и не бива да бъдат отписвани с лека ръка, но все пак логиката сочи, че везните клонят повече към лондончани.

Байер (Леверкузен) показва колеблива форма в последните си пет мача с две равенства, две загуби и само една победа. "Аспирините" завършиха наравно с Фрайбург (3:3) в последния си мач от Бундеслигата на 7 март, преди това постигнаха победа като гост срещу Хамбургер ШФ (1:0) на 4 март. Преди това имаше равенство с Майнц 05 (1:1) на 28 февруари, ново равенство с Олимпиакос (0:0) в Шампионска лига на 24 февруари и загуба от Унион (Берлин) (0:1) на 21 февруари.

Арсенал, от своя страна, демонстрира отлична форма с четири победи и едно равенство. "Топчиите" победиха Мансфийлд (2:1) за ФА Къп на 7 март, преди това надделяха над Брайтън (1:0) на 4 март, победиха Челси (2:1) на 1 март и разгромиха Тотнъм (4:1) на 22 февруари. Единственото равенство дойде срещу Уулвърхамптън (2:2) на 18 февруари.

В историята на директните сблъсъци между двата отбора, Арсенал има предимство. Последната им среща беше в контролен мач на 7 август 2024 г., когато лондончани се наложиха с категоричното 4:1. Преди това двата тима са се срещали два пъти в Шампионска лига през 2002 г. - на 27 февруари Арсенал спечели с 4:1 като домакин, а на 19 февруари двубоят в Леверкузен завърши наравно 1:1. Интересно е, че в две от трите срещи Арсенал е отбелязал по четири гола, което показва офанзивната мощ на английския тим срещу германския съперник.

Каспер Юлманд е изправен пред сериозна криза. „Аспирините“ ще бъдат без основния си вратар Марк Флекен, защитникът Лоик Баде и крилото Натан Тела. Допълнителни притеснения за датския специалист внесе и младата надежда Кристиан Кофане, който е под въпрос след травма в последната тренировка. Единствената добра новина за германците е липсата на наказани състезатели.

Микел Артета потвърди, че Уилям Салиба е напълно възстановен от травмата в глезена, която го извади от строя за последните два мача. Заедно с него в състава се завръщат Деклан Райс, Мартин Зубименди, Габриел Магаляеш и Давид Рая, които бяха съхранени по време на победата за ФА Къп срещу Мансфийлд. Очаква се и Леандро Тросар и Рикардо Калафиори да бъдат на разположение, след като тренираха пълноценно във вторник. В лазарета обаче остават Мартин Йодегор, Бен Уайт и Микел Мерино.