Христо Янев заведе отбора на театър

Слушай на живо: Лудогорец - ЦСКА

Част от отбора на ЦСКА, начело с треньора Христо Янев, са присъствали на театралната постановка "И верният отговор е". Това разкри актьорът Христо Пъдев. Той е голям привърженик на "армейците" и след постановката побърза да се похвали в социалните мрежи:

"Тази вечер голяма част от моя любим отбор ЦСКА, начело със своя треньор - Христо Янев, бяха на представлението "И верният отговор е". Благодаря, момчета! Благодаря на физиотерапевта и душата на отбора, моя приятел Иван Христов, за цялата организация! Беше чест да играя пред вас", гласи публикацията на Пъдев във Facebook.