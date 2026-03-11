Популярни

Христо Янев заведе отбора на театър

  • 11 март 2026 | 09:04
Част от отбора на ЦСКА, начело с треньора Христо Янев, са присъствали на театралната постановка "И верният отговор е". Това разкри актьорът Христо Пъдев. Той е голям привърженик на "армейците" и след постановката побърза да се похвали в социалните мрежи:

"Тази вечер голяма част от моя любим отбор ЦСКА, начело със своя треньор - Христо Янев, бяха на представлението "И верният отговор е". Благодаря, момчета! Благодаря на физиотерапевта и душата на отбора, моя приятел Иван Христов, за цялата организация! Беше чест да играя пред вас", гласи публикацията на Пъдев във Facebook.

