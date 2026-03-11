Левски честити половин век на треньора на дубъла

Днес старши треньорът на втория отбор на ПФК „Левски“ Йордан Петков празнува 50-годишен юбилей! Петков застана начело на „Левски II“ в началото на сезон 2024/25 година. Бивш наставник на юношите до 17 и до 19 години в Детско-юношеската школа на „Левски“. В периода 2019 – 2023 година е национален селекционер на юношеските отбори на България до 17, до 15, до 16 и до 19 години. През 2022 година класира националната селекция до 17 години на финалите на Европейското първенство в Израел.

В професионалната си футболна кариера Йордан Петков е носил екипите на „Етър“ (Велико Търново), „Ворскла“ (Украйна), „Локомотив“ (София), „Славия“, „Самсунспор“ (Турция), „Ермис“ (Арадипу, Кипър). Записва 6 мача за националния отбор на България между 2001 и 2003 година.

ПФК „Левски“ честити празника на Йордан Петков и му пожелава здраве, много победи и щастливи мигове с любимия „Левски“.