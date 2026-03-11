Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

Реал Мадрид и Манчестър Сити ще се изправят един срещу друг в мач от Шампионска лига на 11 март 2026 г. Двубоят ще започне в 22:00 часа на стадион "Сантиаго Бернабеу". Главен съдия на срещата ще бъде Маурицио Мариани, който ще има отговорната задача да ръководи този сблъсък между два от най-силните европейски отбори.

Двата тима са добри познайници и в последните години доста често се случваше да се изправят един срещу друг именно в Шампионската лига с променлив успех. Те имаха мач и в основната фаза на тазгодишното издание на турнира, който бе спечелен от "гаржданите" с 2:1. Сега предстои нов вълнуващ сблъсък между два от основните претенденти за спечелване на трофея и спокойно можем да го наречем финал преди финала.

Реал Мадрид записа три победи и две загуби в последните си пет мача. Кралският клуб победи Селта като гост с 2:1 (на 06.03.2026), но преди това загуби от Хетафе с 0:1 (на 02.03.2026). В Шампионската лига мадридчани постигнаха две победи срещу Бенфика - 2:1 като домакини (на 25.02.2026) и 1:0 като гости (на 17.02.2026), но междувременно претърпяха поражение от Осасуна с 1:2 (на 21.02.2026).

Манчестър Сити е в по-добра форма с четири победи и едно равенство. Отборът на Гуардиола победи Нюкасъл с 3:1 за ФА Къп (на 07.03.2026), завърши наравно 2:2 с Нотингам Форест (на 04.03.2026) и записа победи срещу Лийдс с 1:0 (на 28.02.2026), Нюкасъл с 2:1 (на 21.02.2026) и Салфорд с 2:0 за ФА Къп (на 14.02.2026).

Историята на последните пет сблъсъка между Манчестър Сити и Реал Мадрид е истинска класика в модерната Шампионска лига, белязана от изключителна резултатност и драма. През май 2023 г. първата среща в Мадрид завърши при равенство 1:1, но реваншът в Манчестър се превърна в исторически триумф за „гражданите“. Сити буквално прегазиха „кралете“ с 4:0, което се счита за един от най-силните мачове в кариерата на Пеп Гуардиола.

Година по-късно, през април 2024 г., двата тима се срещнаха на четвъртфинал. Първият мач на „Бернабеу“ предложи зрелищно 3:3. Реваншът в Англия завърши 1:1 след продължения, но този път Реал взе своя реванш, елиминирайки Сити с 4:3 при дузпите благодарение на спасяванията на Андрий Лунин.

Най-скорошният им двубой бе през декември 2025 г. в новия формат на груповата фаза. Манчестър Сити успя да измъкне победата с 2:1 у дома, с което леко наклониха везните в своя полза в този исторически баланс.

В състава на домакините големият липсващ ще бъде нападателят Килиан Мбапе, който пропуска и този двубой заради проблем в коляното. Освен него извън сметките са и Джуд Белингам, Алваро Карерас, Едер Милитао, Дейвид Алаба и Дани Себайос.

За Сити пък отсъстват Йошко Гвардиол, Матео Ковачич и Рико Люис. Добрата новина е, че Ерлинг Холанд е възстановен и на разположение на Джосеп Гуардиола. Рубен Диаш, Родри и Бернардо Силва пък получиха почивка през уикенда, но сега също ще бъдат на линия за сблъсъка в Мадрид.