  Кой къде стартира при титла на България - Левски и ЦСКА зависят от 18 първенства в Европа

Кой къде стартира при титла на България - Левски и ЦСКА зависят от 18 първенства в Европа

  • 11 март 2026 | 12:07
  • 5263
  • 5
Лудогорец е единственият български тим, който е сигурен поставен в първия предварителен кръг на ШЛ, ако спечели титлата на България. С коефициент 28.750 “орлите” ще са в урната на фаворитите във втори, а е твърде вероятно и в трети квалификационен кръг на най-комерсиалния европейски клубен турнир.

Още два наши отбора имат шанс, макар и неголям, да са поставени на старта в ШЛ. Това са лидерът в efbet Лига Левски и ЦСКА.

“Сините” са с втория най-висок коефициент от родните клубове - 7.000. Той обаче не е достатъчен да им гарантира попадане в урната на поставените. За да се случи това, Левски ще следи 18 европейски първенства и ще се надява в 10 от тях шампион да стане отбор с по-малък коефициент от техния.

Става въпрос за шампионатите на Унгария, Румъния, Украйна, Словения, Азербайджан, Словакия, Армения, Молдова, Косово, Босна, Малта, Албания, Северна Македония, Северна Ирландия, Гибралтар, Андора, Люксембург и Черна гора.

Такова развитие на нещата обаче е малко вероятно и при шампионска титла “сините” по-скоро ще са в урната на непоставените. Там ще им трябва и късмет, за да избегнат на старта отбори като Ференцварош, Карабах и Шахтьор (Донецк).

Ситуацията при евентуална шампионска титла на ЦСКА е сходна с тази на Левски. Коефициентът на “червените” е 6.500.

Всички останали наши отбори ще играят с коефициента на България, който е 4.212 и не е достатъчен да гарантира място в урната на поставените в който и да е турнир - ШЛ, ЛЕ и ЛК.

