  Левски
  2. Левски
  Левски с новия нападател срещу Берое

  • 11 март 2026 | 08:56
  • 1524
  • 1
Левски ще уреди Марко Дуганджич още за гостуването на Берое в неделя. Сините няма да имат проблем с картотеката, тъй като притежава паспорт от Европейския съюз. Хърватинът е без отбор от началото на годината, когато напуска корейския ФК Сеул. 31-годишният нападател за последно е бил на терена на 25 ноември при победата с 3:1 над китайския Шанхай Порт в Шампионската лига на Азия. Тогава се отчита с асистенция за откриващия гол на Джеси Лингард.

Ето с кой номер ще играе новият нападател на Левски
Марко Дуганджич е в добра физическа форма, тъй като е тренирал индивидуално в Дубай. В азиатската страна работят специалисти, които подпомагат футболисти по време на зимната пауза в някои от европейските шампионати и хърватинът, който е останал без отбор се е възползвал от тази опция.

