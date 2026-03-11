Левски с новия нападател срещу Берое

Левски ще уреди Марко Дуганджич още за гостуването на Берое в неделя. Сините няма да имат проблем с картотеката, тъй като притежава паспорт от Европейския съюз. Хърватинът е без отбор от началото на годината, когато напуска корейския ФК Сеул. 31-годишният нападател за последно е бил на терена на 25 ноември при победата с 3:1 над китайския Шанхай Порт в Шампионската лига на Азия. Тогава се отчита с асистенция за откриващия гол на Джеси Лингард.

Марко Дуганджич е в добра физическа форма, тъй като е тренирал индивидуално в Дубай. В азиатската страна работят специалисти, които подпомагат футболисти по време на зимната пауза в някои от европейските шампионати и хърватинът, който е останал без отбор се е възползвал от тази опция.