Японец наниза 4 гола за Фейенорд

Фейенорд разгроми с 6:1 Цволе в среща от 15-ия кръг на Ередивизи. Мачът ще се запомни с четирите гола на Аясе Уеда. Японският нападател на Фейенорд вече има 18 попадения през сезонан и е убедителен лидер в листата на стрелците.

Уеда вкара първите две попадения за гранда от Ротердам още до 20-ата минута, след което се разписа и Куинтън Мадуро от дузпа, а в самия край на полувремето Уеда оформи хеттрика си.

Домакините не спряха дотук и в 55-ата минута Уеда се възползва от асистенция на Лусиано Валенте, правейки резултата 5:0. Шестото попадение беше дело на резервата Каспер Тенгстед, а в добавеното време Коен Костонс вкара почетния гол за Цволе.

Фейенорд е втори в калсирането с 34 точки, а лидер с 40 е ПСВ Айндховен, който победи с 2:0 като гост Хееренвеен на Християн Петров. Цволе се намира на 14-та позиция с 16 точки.

Аякс записа две поредни победи за първи път от началото на сезона. Воденият от Фред Грим отбор направи обрат при визитата си на Фортуна (Ситард) и се наложи с 3:1, като вече е трети в таблицата, изпреварвайки НЕК Неймеген и АЗ Алкмаар.

Домакините поведоха с попадение на Кай Сирхаус в 4-тата минута, но малко преди почивката Сиб Ван Отеле си вкара автогол за 1:1. В 47-ата минута Райън Фосо също прати топката в собствената си врата. Оуен Вайндал реализира трети гол за Аякс, след което реферът вдигна червени картони на Джъстин Хюбнер (Фортуна) и Юри Баас (Аякс) в разстояние на няколко минути. Домакините отправиха общо 25 удара, но така и не можаха да стигнат поне до точка.