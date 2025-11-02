Сензация в Ередивизи: последният вкара осем гола на бившия тим на Филип Кръстев

Последният в Ередивизи Хераклес записа едва втората си шампионатна победа през сезона, но го направи по изключително категоричен начин, след като разгроми като домакин Цволе с 8:2 в среща от 11-ия кръг на нидерландския елит.

Любопитното е, че във всяко от двете полувремена резултатът беше 4:1, за да се оформи крайното 8:2. Бившият тим на Филип Кръстев поведе още в 9-ата минута след гол на Кай де Роой. Последва обаче светкавичен хеттрик на нападателя на домакините Джиз Хорнкамп (18’, 29’, 32’). Задачата на неговия отбор беше улеснена в 38-ата минута, когато съперниковият халф Ник Фихтингер не само предизвика дузпа, но и със своето нарушение си изпроси втори жълт картон, заради което беше изгонен от игра. Лука Куленович пък покачи преднината на Хераклес от бялата точка.

🤩🇳🇱 Jizz Hornkamp (27) hat-trick alert! 🚨



He is Heracles' top goalscorer this season in the Eredivisie. pic.twitter.com/SZbnpS5Bqs — EuroFoot (@eurofootcom) November 2, 2025

Доминацията на домакините продължи и през второто полувреме, когато последователно за тях се разписаха Майк те Виерик (50’), Браян Лимбомбе (59’) и Алек ван Хооренбеек (67’). След това Де Роой (71’) успя да отбележи втория си гол за гостите в мача, но минута преди края на редовното време резервата Томас Брунс отбеляза последното попадение в срещата, което беше в полза на победителите.

🇳🇱 Before today, Heracles Almelo had only scored seven goals in their opening ten Eredivisie games of the season which saw them rock bottom of the league!



Today, they scored EIGHT against PEC Zwolle to more than double their tally for the season!



When is the last time a club… pic.twitter.com/ZRoDwJMmNe — The European Football Express (@TheEuroFE) November 2, 2025

Въпреки изненадващо гръмката победа Хераклес остава на дъното на класирането, но вече е с актив от 6 точки. Цволе пък е на 16-ото място с 9 пункта след деветия си пореден шампионатен двубой без успех.

Снимки: Imago