Сензация в Ередивизи: последният вкара осем гола на бившия тим на Филип Кръстев

  • 2 ное 2025 | 16:56
  • 2431
  • 0
Последният в Ередивизи Хераклес записа едва втората си шампионатна победа през сезона, но го направи по изключително категоричен начин, след като разгроми като домакин Цволе с 8:2 в среща от 11-ия кръг на нидерландския елит.

Любопитното е, че във всяко от двете полувремена резултатът беше 4:1, за да се оформи крайното 8:2. Бившият тим на Филип Кръстев поведе още в 9-ата минута след гол на Кай де Роой. Последва обаче светкавичен хеттрик на нападателя на домакините Джиз Хорнкамп (18’, 29’, 32’). Задачата на неговия отбор беше улеснена в 38-ата минута, когато съперниковият халф Ник Фихтингер не само предизвика дузпа, но и със своето нарушение си изпроси втори жълт картон, заради което беше изгонен от игра. Лука Куленович пък покачи преднината на Хераклес от бялата точка.

Доминацията на домакините продължи и през второто полувреме, когато последователно за тях се разписаха Майк те Виерик (50’), Браян Лимбомбе (59’) и Алек ван Хооренбеек (67’). След това Де Роой (71’) успя да отбележи втория си гол за гостите в мача, но минута преди края на редовното време резервата Томас Брунс отбеляза последното попадение в срещата, което беше в полза на победителите.

Въпреки изненадващо гръмката победа Хераклес остава на дъното на класирането, но вече е с актив от 6 точки. Цволе пък е на 16-ото място с 9 пункта след деветия си пореден шампионатен двубой без успех.

Снимки: Imago

