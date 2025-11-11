Тен Хаг няма намерение да се връща в Аякс

Бившият треньор на Аякс Ерик тен Хаг е отказал да се завърне в клуба, съобщават медиите в Нидерландия. Както е известно, амстердамският гранд уволни през миналата седмица треньора си Джон Хейтинга след разочароващото начало на сезона.

Именно Тен Хаг бе спряган за евентуално завръщане в Аякс, като треньорът е водил преговори с бившия си клуб, но не е сметнал, че има условия за успешен сезон заради голямата несигурност при амстердамци.

Erik ten Hag keert niet terug als trainer bij Ajax, zo is na berichtgeving van andere media bevestigd aan VI. https://t.co/exTquwGemo — Voetbal International (@VI_nl) November 11, 2025

Според различни източници от Нидерландия, техническият директор на клуба Алекс Кроес е разговарял с Тен Хаг в понеделник, като 55-годишният треньор е информирал ръководителя за отказа си да се завърне в клуба, който води много успешно между 2018 и 2022 г. – спечелвайки три пъти Ередивизи и достигайки до полуфиналите на Шампионската лига през сезон 2018/19.

Миналата неделя Аякс беше временно воден от Фред Грим и загуби с 1:2 като гост на Утрехт. След мача Грим не гарантира дали ще остане начело на отбора след настоящата пауза за национални отбори. Аякс е на 4-то място в първенството с 20 точки, на 11 от лидера ПСВ Айндховен.

‼️ NIEUWS: Erik ten Hag keert definitief niet terug bij Ajax. De trainer ziet na enkele gesprekken te weinig perspectief om opnieuw succesvol te zijn. [@JohanInan]#Ajax pic.twitter.com/OeBLrrJlA5 — Ajax News Zone (@AjaxNewsZone) November 11, 2025

От своя страна, Ерик тен Хаг продължава да търси следващата стъпка в кариерата си, след като беше уволнен от Байер (Леверкузен) в началото на този сезон, след като води германския отбор само в три официални мача. Преди това, през 2024 г., той беше заменен от Рубен Аморим начело на Манчестър Юнайтед.

