  Тен Хаг няма намерение да се връща в Аякс

  • 11 ное 2025 | 19:23
  • 539
  • 0
Бившият треньор на Аякс Ерик тен Хаг е отказал да се завърне в клуба, съобщават медиите в Нидерландия. Както е известно, амстердамският гранд уволни през миналата седмица треньора си Джон Хейтинга след разочароващото начало на сезона.

Именно Тен Хаг бе спряган за евентуално завръщане в Аякс, като треньорът е водил преговори с бившия си клуб, но не е сметнал, че има условия за успешен сезон заради голямата несигурност при амстердамци.

Според различни източници от Нидерландия, техническият директор на клуба Алекс Кроес е разговарял с Тен Хаг в понеделник, като 55-годишният треньор е информирал ръководителя за отказа си да се завърне в клуба, който води много успешно между 2018 и 2022 г. – спечелвайки три пъти Ередивизи и достигайки до полуфиналите на Шампионската лига през сезон 2018/19.

Миналата неделя Аякс беше временно воден от Фред Грим и загуби с 1:2 като гост на Утрехт. След мача Грим не гарантира дали ще остане начело на отбора след настоящата пауза за национални отбори. Аякс е на 4-то място в първенството с 20 точки, на 11 от лидера ПСВ Айндховен.

От своя страна, Ерик тен Хаг продължава да търси следващата стъпка в кариерата си, след като беше уволнен от Байер (Леверкузен) в началото на този сезон, след като води германския отбор само в три официални мача. Преди това, през 2024 г., той беше заменен от Рубен Аморим начело на Манчестър Юнайтед.

Снимки: Imago

