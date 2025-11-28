Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Хееренвеен
  Петров изгледа от пейката загуба на Хееренвеен

Петров изгледа от пейката загуба на Хееренвеен

  • 28 ное 2025 | 23:01
  • 647
  • 0
Петров изгледа от пейката загуба на Хееренвеен

Българинът Християн Петров остана резерва при поражението на клубния си Хееренвеен от тима на Цволе с 1:2 в срещата от 14-ия кръг на нидерландската Ередивизи. С успеха бившият отбор на Филип Кръстев се измъкна от зоната на изпадащите, докато съперникът пропусна възможността да се изкачи в топ 8 на класирането, където са местата, даващи право на участие в плейоф за европейските клубни турнири.

И трите гола паднаха през първото полувреме. Тийс Оостинг изведе домакините от Цволе в 28-ата минута, а в 36-ата Ринго Меервелд изравни. Паритетът обаче се задържа съвсем кратко и в 40-ата минута домакините водиха отново след попадението на Шола Шортайър.

След почивката нови голове нямаше, като главният съдия на мача Стан Тойбен показа общо четири картона за играчи на двата отбора.

В следващия кръг Петров и компания ще играят с лидера и шампион ПСВ Айндховен. Мачът е на 6-и декември (събота) от 17:30 часа българско време.

