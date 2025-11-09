Популярни
  • 9 ное 2025 | 00:52
  • 330
  • 0
Християн Петров изгледа от пейката загуба на Хееренвеен

Хееренвеен загуби с 0:2 гостуването си на Фортуна (Ситард) от 12-ия кръг на Ередивизи. Българският защитник на гостите Християн Петров обаче не получи шанс за изява в този мач и остана неизползвана резерва.

Фортуна стигна до успеха с два бързи гола през второто полувреме. Пол Гладон откри резултата в 60-ата, а Мохамед Ихатарен удвои от дузпа в 66-ата минута на двубоя.

След тази победа Фортуна изпревари Хееренвеен и излезе на 8-ото място с 16 точки, докато синьо-белите са на 11-ото място с 14 точки.

