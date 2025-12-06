Тимът на Християн Петров не успя да спре серията на ПСВ

ПСВ Айндховен продължи победната си серия в Ередивизи. Лидерът в нидерланското първенството спечели с 2:0 гостуването си на Хееренвеен. Българският национал Християн Петров бе на резервната скамейка на домакините, но не влезе в игра. ПСВ отбеляза два гола в рамките на пет минути в средата на първото полувреме. Джоуи Ферман откри резултата, а Рикардо Пепи удвои аванса.

ПСВ вече е в серия от девет поредни победи в първенството, като в момента има преднина от девет точки пред втория Фейенорд. Тимът на Петер Бош има 11 успеха в последните си 13 мача, като в този период записа големи победи над Наполи и Ливърпул в Шампионската лига.

Снимки: Imago