Без Християн Петров Хееренвеен спечели точка срещу Аякс

Хееренвеен си тръгна с точка от гостуването на Аякс, като срещата завърши 1:1. Християн Петров бе на резервната скамейка на гостите, но не влезе в игра. Мика Годс откри за Аякс в 38-ата минута, а Вацлав Шейк изравни в 68-ата минута.

В средата на първото полувреме феновете на домакините почетоха починал на 30 години привърженик. След аплодисментите от трибуните последваха фойерверки и фалки в продължение на няколко минути. Това накара съдията да прекъсне мача и да прибере двата отбора в съблекалните.

Wedstrijd tijdelijk gestaakt vanwege vuurwerk. Dat wordt afgestoken door de harde kern als eerbetoon aan Paddy, de fan die deze week door een ongeluk om het leven kwam #ajax #ajahee @AT5 pic.twitter.com/Pi18wcDeOQ — Quirien Euwe (@qrienn) November 1, 2025

Следвай ни:

Снимки: Imago