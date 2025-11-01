Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Аякс
  3. Без Християн Петров Хееренвеен спечели точка срещу Аякс

Без Християн Петров Хееренвеен спечели точка срещу Аякс

  • 1 ное 2025 | 20:03
  • 488
  • 0
Хееренвеен си тръгна с точка от гостуването на Аякс, като срещата завърши 1:1. Християн Петров бе на резервната скамейка на гостите, но не влезе в игра. Мика Годс откри за Аякс в 38-ата минута, а Вацлав Шейк изравни в 68-ата минута.

В средата на първото полувреме феновете на домакините почетоха починал на 30 години привърженик. След аплодисментите от трибуните последваха фойерверки и фалки в продължение на няколко минути. Това накара съдията да прекъсне мача и да прибере двата отбора в съблекалните.

Снимки: Imago

