Аякс уволни Хейтинга, Тен Хаг може да се завърне

  • 6 ное 2025 | 17:54
Аякс уволни Хейтинга, Тен Хаг може да се завърне

Аякс обяви официално, че се разделя с треньора си Джон Хейтинга след серията от разочароващи резултати. Уволнението идва след снощната тежка домакинска загуба с 0:3 от Галатасарай в Шампионската лига.

Младият специалист пое поста от напусналия италианец Франческо Фариоли през лятото, но се задържа само няколко месеца начело на отбора и записа разочароващи представяния, като в момента има само една победа в последните 7 мача във всички турнири. В Шампионската лига Аякс е на последното място от всички отбори без нито една точка и голова разлика 1:14. В Нидерландия пък амстердамският гранд записа доста равенства, като е на 4-о място и се намира на 8 точки от лидерите Фейенорд и ПСВ Айндховен.

От Аякс съобщават още на официалния си уебсайт, че техническият директор Алекс Кроос незабавно е предоставил позицията си на разположение и е изразил готовност да напусне, но останалите членове на борда на директорите и Надзорният съвет настоятелно са го помолили да остане на поста си за известно време "в името на приемствеността". Временно тимът ще бъде воден от Фред Грим.

Самият Кроос коментира уволнението на Хейтинга така: "Това е болезнено решение. Но ако погледнем как се развиха последните месеци, трябва да заключим, че предварително си представяхме нещата съвсем различно. Виждаме твърде малко развитие и загубихме ненужни точки. Знаем, че може да отнеме време, когато нов треньор започне работа със състав, в който също са направени промени.

Дадохме това време и на Джон, но смятаме, че за клуба е най-добре да постави някой друг начело на отбора. Искаме бързо да представим нов старши треньор заедно. Благодарим на Джон и помощника му Марсел Кайзер за техните усилия и пожелаваме успех на Фред Грим, като започнем от неделния мач като гост в Утрехт".

Междувременно медиите в Нидерландия и трансферният експерт Фабрицио Романо съобщават, че бившият треньор на Аякс Ерик Тен Хаг може да се завърне в клуба и вече са започнати преговори с него. Специалистът за последно води Байер (Леверкузен), където се задържа само за три официални мача от новия сезон (б.ред. - два от Бундеслигата и един за Купата на Германия) и се превърна в най-бързо уволнения нов треньор на германски елитен отбор.

Тен Хаг бе свързван с овакантения пост в Уулвърхамптън, но последната информация е, че той не се е съгласил да поеме закъсалите "вълци". Иначе треньорът записа най-големите си успехи на пейката именно в Аякс, като води тима в периода 2018-2022 г. В Амстердам Тен Хаг спечели 3 шампионски титли, 2 Купи на Нидерландия и една Суперкупа, като освен това достигна и до полуфиналите в Шампионската лига през 2019 г., когато отборът му отпадна драматично от Тотнъм.

Снимки: Imago

