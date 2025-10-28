Ван Бастен за голмайстора на Фейенорд: Добро момче, но един нападател трябва да е гадняр

Аясе Уеда в момента е голмайстор на Ередивизи с 11 гола в 10 мача. Легендата Марко ван Бастен обаче не е впечатлен от нападателя на Фейенорд. Бившият нападател беше изключително откровен по време на предаването "Rondo" по "Ziggo Sport" относно японския голмайстор на тима от Ротердам.

„Виждам много комплименти за него, но в момента нямам усещането, че той ще вкарва във всеки мач“, заяви Ван Бастен.

В неделя японецът започна като титуляр в загубеното дерби срещу ПСВ Айндховен (2:3), но не успя да блесне.

„Той е добър съотборник и свестен човек, според мен, но вчера не можах да му се насладя. Като голмайстор на първенството трябва да се доказваш в такива мачове“, отбеляза Ван Бастен.

Трикраятният носител на "Златната топка" вижда голям проблем при Уеда.



„Мисля, че е много мило и добро момче, но един нападател трябва да е гадняр“.

В дербито срещу ПСВ японецът не показа нищо. Въпреки това, той се представя добре този сезон, с 11 гола в 10 мача. Но дори и от това Ван Бастен не е впечатлен.



„Той е вкарал 11, но половината от тях бяха отблизо. На Фейенорд наистина липсва някой, който прави разликата.“

В първите си два сезона за Фейенорд Уеда вкара само 12 гола в Ередивизи. Сега той почти е подобрил този брой само за 10 мача.

Снимки: Imago