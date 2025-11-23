Още едно срамно поражение за Аякс

Аякс не спира да разочарова феновете си от началото на сезона. След тежката загуба с 0:3 от Галатасарай в Шампионската лига и поражението с 1:2 от Утрехт в Ередивизи, грандът от Амстердам регистрира трети пореден провал. "Червено-белите" отстъпиха с 1:2 у дома на Екселсиор (Ротердам) и са 4-ти в класирането, но с мач повече от преследвачите си.

Ноа Науйокс даде преднина на Екселсиор в 37-ата минута след самостоятелен пробив и точен удар в долния десен ъгъл на вратата. В началото на второто полувреме халфът на гостите се разписа още веднъж, този път след лошо изчистване на бранител на Аякс.

В 59-ата минута Мика Годс изведе Каспер Долберг, който веднага прати топката в мрежата, но до края Аякс така и не намери начин да се добере поне до равенство.

Водачът ПСВ Айндховен дръпна с 6 точки пред Фейенорд след минимален успех с 1:0 при визитата си на НАК Бреда. Попадението за "филипсите" отбеляза Гуус Тил в 36-ата минута.