Пропадането на Аякс продължи и след уволнението на Хейтинга

Изглежда, че кризата в Аякс няма край. След тежката загуба от Галатасарай (0:3), след която треньорът на отбора Джони Хейтинга бе уволнен, нидерландският гранд отново загуби, този път в Ередивизи, на терена на Утрехт, с 1:2.

Аякс остава на четвърто място в нидерландското първенство и дори може да завърши 12-ия кръг на петата позиция, потенциално на 11 точки от лидерите Фейенорд и ПСВ.

Вегхорст успя да отбележи първия гол, но ВАР се намеси и го отмени заради засада в 42-рата минута. Който не вкарва, допуска гол и точно това се случи: секунди по-късно, след корнер, Ел Каруани центрира за точен удар с глава на Диден, точно преди почивката.

В началото на второто полувреме и отново след статично положение Утрехт поведе с 2:0, отново с асистенция на Ел Каруани, но този път ударът с глава беше на Алер, който е бивш играч на Аякс (54'). Отговорът дойде веднага с красив гол от далечно разстояние на Годс в 56-ата минута, но това не беше достатъчно за спечелване на точка.

Утрехт записа трети пореден мач без загуба и се изкачи до пето място само на точка от днешния си съперник.

След паузата за национални отбори Аякс посреща Екселсиор, а след това и Бенфика в Шампионската лига на 25 ноември, като и двата клуба са с нула точки в надпреварата.

