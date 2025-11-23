Хееренвеен удари АЗ Алкмаар без Петров

Хееренвеен постигна отлична победа над АЗ Алкмаар. Тимът на Робин Велдман спечели с 3:1 като домакин. Християн Петров бе на резервната скамейка, но не влезе в игра.

Хееренвеен взе солиден аванс с два гола в края на първата част. След прекрасна комбинация Венте откри резултата в 38-ата минута. Малко след подновяването на играта домакините стигнаха до нов гол, като този път Ван Овермеем завърши атаката. След почивката Хееренвеен отново имаше предимство и беше близо до трето попадение.

Гостите обаче се върнаха в мача в 75-ата минута, когато Трой Парът получи топката в наказателното поле, завъртя се отлично и прати топката в мрежата. АЗ Алкмаар направи опит да стигне до изравняване, но този устрем бързо бе спрян. В 79-ата минута Брауерс се разписа с великолепен удар и сложи точка на спора.

Снимки: Imago