Аякс взе първа победа от над месец насам в доиграния мач на празни трибуни с Грьонинген

Аякс най-накрая записа победа за първи път от 26 октомври насам. В доиграния мач срещу Грьонинген отборът, воден от временния треньор Фред, надделя с 2:0 след голове на Мика Годс и Аарон Боувман. Срещата на „Йохан Кройф Арена“ се проведе без публика след ексцесиите в неделя, когато мачът бе прекратен още в 6-ата минута и така и не успя да продължи, тъй като феновете на амстердамци хвърлиха множество фойерверки на терена.

Mika Godts zet Ajax in lege ArenA op voorsprong 🇧🇪🏟️#ajagro pic.twitter.com/zHv9L2iLum — ESPN NL (@ESPNnl) December 2, 2025

Впоследствие беше решено двубоят да се доиграе днес пред празни трибуни, което принуди Грьонинген да пътува до Амстердам два пъти в рамките на 48 часа.

С първата си победа в последните четири мача от първенството, Аякс се изкачи на 5-а позиция в класирането с 23 точки. Грьонинген пък остава 8-ми с 20 пункта.

Aaron Bouwman met zijn eerste voor Ajax! ⚽️#ajagro pic.twitter.com/p59AwPqKyl — ESPN NL (@ESPNnl) December 2, 2025

След подновяването на играта, гостите заиграха по-добре, но Аякс бе отборът, който откри резултата в 28-ата минута. След добра контраатака на домакините Мика Годс бе изведен отлично, напредна и излъга излезлия напред вратар на Грьонинген Етиен Васен, след което насочи топката в мрежата - 1:0.

Three points and a clean sheet ✅ pic.twitter.com/RSh6WQVdfe — AFC Ajax (@AFCAjax) December 2, 2025

Началото на второто полувреме напомняше на първото. Грьонинген притисна Аякс в собствената му половина и създаде две възможности за изравняване чрез Юнес Таха и Том ван Берген. В 60-ата минута обаче амстердамци подпечатаха победата си. Аарон Боувман засече на близката греда центриране от корнер на Оскар Глох, малко след като преди това Годс беше ударил греда.

Снимки: Imago