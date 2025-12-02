Аякс взе първа победа от над месец насам в доиграния мач на празни трибуни с Грьонинген

Аякс най-накрая записа победа за първи път от 26 октомври насам. В доиграния мач срещу Грьонинген отборът, воден от временния треньор Фред, надделя с 2:0 след голове на Мика Годс и Аарон Боувман. Срещата на „Йохан Кройф Арена“ се проведе без публика след ексцесиите в неделя, когато мачът бе прекратен още в 6-ата минута и така и не успя да продължи, тъй като феновете на амстердамци хвърлиха множество фойерверки на терена.
Впоследствие беше решено двубоят да се доиграе днес пред празни трибуни, което принуди Грьонинген да пътува до Амстердам два пъти в рамките на 48 часа.
С първата си победа в последните четири мача от първенството, Аякс се изкачи на 5-а позиция в класирането с 23 точки. Грьонинген пък остава 8-ми с 20 пункта.
След подновяването на играта, гостите заиграха по-добре, но Аякс бе отборът, който откри резултата в 28-ата минута. След добра контраатака на домакините Мика Годс бе изведен отлично, напредна и излъга излезлия напред вратар на Грьонинген Етиен Васен, след което насочи топката в мрежата - 1:0.
Началото на второто полувреме напомняше на първото. Грьонинген притисна Аякс в собствената му половина и създаде две възможности за изравняване чрез Юнес Таха и Том ван Берген. В 60-ата минута обаче амстердамци подпечатаха победата си. Аарон Боувман засече на близката греда центриране от корнер на Оскар Глох, малко след като преди това Годс беше ударил греда.
Снимки: Imago