Сериозно наказание грози Аякс след безредиците в мача с Грьонинген

Мачът между Аякс и Грьонинген, прекъснат тази неделя заради масирана употреба на пиротехника от страна на привърженици на амстердамския тим, ще бъде подновен следващия вторник, 2 декември, от 13:30 часа (българско време), но при закрити врати. Това обяви Ередивизи, като разкри също, че е започнало дисциплинарно разследване за установяване на отговорностите.
Срещата от 14-ия кръг на първенството беше първоначално спряна в шестата минута, когато огромна експлозия от пиротехника до вратата на Аякс принуди съдията да прекрати мача. След опит за подновяване бяха хвърлени нови пиротехнически средства и мачът в крайна сметка беше окончателно прекъснат, тъй като не бяха осигурени необходимите условия за безопасност на участниците.
Ръководството на нидерландската лига реагира незабавно, изразявайки съжаление за ситуацията и обещавайки тежки наказания за виновниците: „Мачът между Аякс и Грьонинген беше окончателно отменен. Не е възможно да се гарантира безопасността на играчите и на всички останали хора, които трябва да работят на и извън терена. Напълно разбираме разочарованието на голямата част от добронамерените фенове на Аякс и на феновете на Грьонинген, които пътуваха с нас.“
„Тези, които правят това, не са там заради играта или футбола. Ясно е, че това ще има последствия. Например, тези, които хвърлят пиротехника, ще получат глоба от 450 евро и забрана за влизане на стадиони за период от 18 до 60 месеца. Но е особено тъжно за тези, които подкрепят своя клуб, истинските фенове“, се казва в официалното съобщение.
Докато дисциплинарният процес напредва, Аякс-Грьонинген ще трябва да бъде доигран без публика, в атмосфера, неизбежно белязана от събитията от тази неделя.