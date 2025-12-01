Сериозно наказание грози Аякс след безредиците в мача с Грьонинген

Мачът между Аякс и Грьонинген, прекъснат тази неделя заради масирана употреба на пиротехника от страна на привърженици на амстердамския тим, ще бъде подновен следващия вторник, 2 декември, от 13:30 часа (българско време), но при закрити врати. Това обяви Ередивизи, като разкри също, че е започнало дисциплинарно разследване за установяване на отговорностите.

Срещата от 14-ия кръг на първенството беше първоначално спряна в шестата минута, когато огромна експлозия от пиротехника до вратата на Аякс принуди съдията да прекрати мача. След опит за подновяване бяха хвърлени нови пиротехнически средства и мачът в крайна сметка беше окончателно прекъснат, тъй като не бяха осигурени необходимите условия за безопасност на участниците.

Ръководството на нидерландската лига реагира незабавно, изразявайки съжаление за ситуацията и обещавайки тежки наказания за виновниците: „Мачът между Аякс и Грьонинген беше окончателно отменен. Не е възможно да се гарантира безопасността на играчите и на всички останали хора, които трябва да работят на и извън терена. Напълно разбираме разочарованието на голямата част от добронамерените фенове на Аякс и на феновете на Грьонинген, които пътуваха с нас.“

Ajax’s game against Groningen was abandoned due to fans letting off fireworks shortly after kickoff 📸 pic.twitter.com/yQXeQduiTt — B/R Football (@brfootball) November 30, 2025

„Тези, които правят това, не са там заради играта или футбола. Ясно е, че това ще има последствия. Например, тези, които хвърлят пиротехника, ще получат глоба от 450 евро и забрана за влизане на стадиони за период от 18 до 60 месеца. Но е особено тъжно за тези, които подкрепят своя клуб, истинските фенове“, се казва в официалното съобщение.

Докато дисциплинарният процес напредва, Аякс-Грьонинген ще трябва да бъде доигран без публика, в атмосфера, неизбежно белязана от събитията от тази неделя.