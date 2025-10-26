Хеттрик донесе успеха на ПСВ Айндховен над Фейенорд в дербито, двата тима си поделят върха

ПСВ Айндховен записа впечатляващ успех с 3:2 в гостуването си на Фейенорд в мач от десетия кръг на Ередивизи. И трите гола за победителите бяха дело на Исмаел Сайбари (30’, 51’, 60’), а точни за домакините бяха - Лусиано Валенте (50’) и Усама Таргаин (73’). Двата тима на практика си размениха по едно полувреме. Преди почивката гостите доминираха изцяло и се оттеглиха с преднина от едно попадение, но истинската вихрушка се оформи след почивката, когато бяха вкарани нови четири гола, а домакините се представиха на доста по-високо ниво.

“Филипсите” взеха преднина след половин час игра, когато Сайбари получи в наказателното поле, демонстрира добра техника и откри. Равенството бе възстановено пет минути след началото на втората част, когато Лусиано Валенте стреля извън наказателното поле, а вратарят не успя да се намеси качествено. Момчетата на Петер Бош си върнаха преднината само минута по-късно, когато Сайбари получи по сходен начин, но този път отляво и с хубав изстрел под гредата не остави шансове на Веленройтер. Отново той внесе повече спокойствие в лагера на ПСВ Айндховен след час игра, когато пребори с тяло бранител на дъгата на пеналта и елегантно прехвърли излезлия много неразчетено страж на домакините. Крайният резултат бе оформен в 73-ата минута, когато нескопосана игра на “филипсите” в отбрана и няколко слаби опита за изчистване дадоха възможност на Таргаин да стреля от от границата на наказателното поле и да реализира за крайното 3:2 в полза на ПСВ Айндховен. Това бе четвърти пореден успех за момчетата на Петер Бош, а двата тима са окупирали първите две места с по 25 точки. Фейенорд е първи единствено благодарение на малко по-добрата си голова разлика.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages