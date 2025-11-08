Популярни
Аякс обмисля да върне Овермарс като технически директор

  • 8 ное 2025 | 03:53
  • 198
  • 0
Аякс обмисля да върне Овермарс като технически директор

Аякс обмисля връщането на Марк Овермарс на поста технически директор. В момента бившият нидерландски национал работи в Роял Антверп като спортен директор.

След поражението от Галатасарай (0:3) в Шампионската лига Джон Хейтинга беше освободен от треньорския пост, а след него техническият директор Алекс Крус реши да напусне длъжността си. Въпреки това, ръководството на клуба го помоли да остане още известно време, за да помогне в намирането на заместник.

Аякс уволни Хейтинга, Тен Хаг може да се завърне
Аякс уволни Хейтинга, Тен Хаг може да се завърне

От юли 2012 до февруари 2022 година Овермарс беше директор по футболните въпроси в Аякс. Той беше принуден да напусне клуба през февруари 2022 година заради скандал, свързан с изпращането на неприлични снимки на жени.

След 11 изиграни кръга в Ередивизи Аякс заема 4-то място в класирането, изоставайки с 8 точки от лидера Фейенорд.

Снимки: Imago

