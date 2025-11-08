Аякс обмисля да върне Овермарс като технически директор

Аякс обмисля връщането на Марк Овермарс на поста технически директор. В момента бившият нидерландски национал работи в Роял Антверп като спортен директор.



След поражението от Галатасарай (0:3) в Шампионската лига Джон Хейтинга беше освободен от треньорския пост, а след него техническият директор Алекс Крус реши да напусне длъжността си. Въпреки това, ръководството на клуба го помоли да остане още известно време, за да помогне в намирането на заместник.

Аякс уволни Хейтинга, Тен Хаг може да се завърне

От юли 2012 до февруари 2022 година Овермарс беше директор по футболните въпроси в Аякс. Той беше принуден да напусне клуба през февруари 2022 година заради скандал, свързан с изпращането на неприлични снимки на жени.



След 11 изиграни кръга в Ередивизи Аякс заема 4-то място в класирането, изоставайки с 8 точки от лидера Фейенорд.

Следвай ни:

Снимки: Imago