Садио Мане донесе точка на Сенегал

Сенегал не успя да пречупи ДР Конго в среща от група "D" на Купата на африканските нации и двубоят завърши 1:1. Двата гола паднаха в рамките на осем минути в средата на второто полувреме. Седрик Бакамбю даде преднина на Конго, а Садио Мане изравни. Двата отбора имат по четири точки след първите си два мача в груповата фаза.

Сенегал имаше сериозно предимство през първата част и отправи девет удара към вратата на съперника, но бе ефективен при завършването на атаките. Мане бе най-близо до гола при един пряк свободен удар, но топката мина покрай гредата. Попадение на Уан-Бисака пък бе отменено поради засада.

AFCON 2025: Mane scores for Senegal to see them tie with DR Congo

➡️ https://t.co/K09dWOX7qY pic.twitter.com/u54KI5Aogb — FRANCE 24 English (@France24_en) December 27, 2025

След почивката ДР Конго изненадващо поведе. След неубедителна изява на Едуар Менди топката стигна до Бакамбю и той я прати в мрежата. Осем минути по-късно резервата Ибрахим Мбайе проби и стреля. Вратарят отрази, но кълбото стигна до Мане, който изравни. След головете двата отбора действаха по-предпазливо и се задоволиха с равенство.

Следвай ни:

Снимки: Imago