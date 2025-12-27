Садио Мане донесе точка на Сенегал

Сенегал не успя да пречупи ДР Конго в среща от група "D" на Купата на африканските нации и двубоят завърши 1:1. Двата гола паднаха в рамките на осем минути в средата на второто полувреме. Седрик Бакамбю даде преднина на Конго, а Садио Мане изравни. Двата отбора имат по четири точки след първите си два мача в груповата фаза.
Сенегал имаше сериозно предимство през първата част и отправи девет удара към вратата на съперника, но бе ефективен при завършването на атаките. Мане бе най-близо до гола при един пряк свободен удар, но топката мина покрай гредата. Попадение на Уан-Бисака пък бе отменено поради засада.
След почивката ДР Конго изненадващо поведе. След неубедителна изява на Едуар Менди топката стигна до Бакамбю и той я прати в мрежата. Осем минути по-късно резервата Ибрахим Мбайе проби и стреля. Вратарят отрази, но кълбото стигна до Мане, който изравни. След головете двата отбора действаха по-предпазливо и се задоволиха с равенство.
Снимки: Imago