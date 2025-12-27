Георги Миланов: Румънското първенство се развива много бързо

Популярни
Георги Миланов в "Гостът на Sportal.bg"
  • 27 дек 2025 | 10:05
  • 1752
  • 0

Националът Георги Миланов ще бъде гост в студиото на Sportal.bg. Разговорът с играча на Динамо (Букурещ) ще можете да гледате на живо в 11:00 часа.

33-годишният футболист, който има 53 мача за националния отбор, ще говори по актуалните теми на изминалата година.

"Чувствам се добре, възстановявам се от контузия, но това са нормални неща. Започваме на 3 януари подготовка. Имаме само десет дни почивка, доста е динамично първенството. Трябва максимално да поддържаме форма, защото ни предстои жестока битка за първите места - на две точки сме от първото място. При нас на всеки две седмици ни претеглят и проверяват мазнините. Това са много важни неща в съвременния футбол", започна Миланов.

"Много тежко се работи с Желко Копич. Започнахме под нулата. Бяхме на последно място, преминахме през много перипетии. Тренировките са много тежки, но благодарение на неговата работа, се чувствам много добре. Преди да ида в Динамо бях 6 месеца без отбор, така че ме върна във футбола".

"Откъм инфраструктура нещата са по-добре в Румъния. Ние в момента играем на националния стадион, който е в отлично състояние. За един футболист е важно да играеш на хубав терен и пред публика. В момента румънското първенство се развива много. ТВ правата са на много високо ниво и се отделят много пари. Феновете навсякъде са си такива. Когато отборът побеждава, са щастливи, когато не има критики. Трябва да се абстрахираш от всички негативни коментари да не ти влияят. Тук сме един регион в момента и си приличат привържениците.", обясни Георги.

